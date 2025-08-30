高畑充希懷孕後首度公開現身！「小腹微凸」四肢仍纖細羨煞眾人

記者劉宛欣／綜合報導

日本實力派女星高畑充希現年33歲，2024年11月與丈夫岡田將生完婚的她，7月宣布正在迎接第一個寶寶的喜訊，近日在孕後，首次在公開場合亮相，現身宣傳與SixTONES成員松村北斗合作主演的真人版電影《秒速5公分》，一出場便成為媒體焦點。

▲高畑充希正懷著第一胎寶寶。（圖／翻攝自高畑充希Instagram）

《秒速5公分》改編自《你的名字。》導演新海誠的同名經典動畫，本次由導演奧山由之執導。電影聚焦於松村北斗飾演的男主角「遠野貴樹」，與青梅竹馬的女主角「篠原明里」分離後，橫跨18年的人生旅程，描繪兩人從純真到成長、再到錯過的心境變化。這部作品早在宣布真人化時就引起粉絲期待，如今主演名單與幕前幕後陣容曝光，更讓話題熱度不斷。

▲高畑充希宣布懷孕後首次公開現身。（圖／翻攝自日網）

當天，高畑充希以一身黑色上衣搭配短裙亮相，氣質依舊優雅。雖然雙腿仍然纖細，但明顯能看出小腹微微隆起，臉頰也比以往圓潤許多，散發出準媽媽的幸福氣息。她的狀態被媒體捕捉後，立刻成為日本網友討論焦點，紛紛留言祝福她平安順利。

值得一提的是，2025年同時也是高畑充希出道滿20年。為了紀念這個特別時刻，她於30日正式發表首支數位單曲〈Over You〉，該曲攜手音樂人Night Tempo合作，展現不同以往的音樂風格。