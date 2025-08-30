ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
八三夭5層樓高空降雄蛋！　10年女友豆花妹「甜蜜現身」閃炸了

▲▼八三夭高雄巨蛋舉辦生日趴。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

▲八三夭高雄巨蛋舉辦生日趴。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭今（30日）在高雄巨蛋舉辦《星展銀行 八三夭 2025 生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會 高雄首站》，門票一開賣立刻秒殺，現場齊聚上萬名粉絲，相聚高雄巨蛋為八三夭祝壽，而據悉阿璞交往10年的女友豆花妹（蔡黃汝），也悄悄現身台下力挺男友，八三夭開場站上5層樓高的懸浮舞台，嗨唱〈最瘋狂的藝術家〉，立刻引爆全場尖叫，氣氛嗨到最高點。

▲▼八三夭飆唱多首嗨歌炒熱氣氛。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

▲▼八三夭飆唱多首嗨歌炒熱氣氛。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

▲▼八三夭高雄巨蛋舉辦生日趴。（圖／KKLIVE、不搖就滾提供）

阿璞感性大喊：「高雄朋友大家好，我們是八三夭，非常開心回到高雄，給我一點尖叫聲！」全場也回以熱烈歡呼聲，阿璞接著說：「居然台下還有人是坐的，大家站起來一起嗨。」阿璞、劉逼、小橘、霸天更走向延伸舞台，飆唱〈馬子狗〉帶動全場嗨唱，也換上全新服裝，再度熱力演繹〈我不想改變世界我只想不被世界改變〉，掀起歌迷大合唱。

明他們將喜迎成軍22週年，也是第17年的生日趴，阿電開心笑說：「大家都知道今天是生日趴，就是12點的時候過生日對不對？」全場萬名歌迷激動鼓譟，他打趣說：「你們剛剛很興奮原因是什麼？要唱到12點？那螢幕上有帳號，大家記得匯款一下。」阿璞也幽默笑說唱超過12點出去會被警察上銬帶走，一旁的阿電也說：「還會被罰錢。」逗笑全場。

這次演唱會舞台設計他們下足功夫，主辦單位不惜下重本巨資打造頂級規格，不僅有飛行器霸氣升空、氣球海、跑酷與極限運動員演出，讓粉絲在聽覺之外也享受一場震撼的視覺饗宴，周邊更打造八三夭嘉年華市集，邀請街頭藝人、小丑演出魔術，特色攤位進駐，讓粉絲們下午就能到場館周邊感受滿滿的生日元素，度過有意義的生日趴。
 

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

