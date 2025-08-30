趙露思開新公司！「名稱藏爆笑諧音梗」網大讚：取名天才

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近期因與經紀公司鬧翻，演藝事業幾乎陷入停擺，僅能透過社群與粉絲保持互動。前陣子她突然註銷擁有3千萬粉絲的微博，立刻引起外界熱烈討論。就在大家關心她動向之際，趙露思又被發現悄悄在老家成都成立新公司「馬寧有限企業管理有限公司」，相關消息火速登上熱搜。

▲趙露思與公司鬧翻，演藝事業停擺。（圖／翻攝自趙露思Instagram）

根據陸媒報導，「馬寧有限」資本為人民幣10萬元（約42.8萬台幣），營業範圍包括互聯網銷售、服裝服飾零售以及鞋帽零售等。公司法人代表登記為趙露思的父親趙軍，他同時擔任董事一職，而趙露思本人則持股90%，另一位股東朱博學持股10%。這並非趙露思首次涉足商界，資料顯示，趙軍名下還與成都及北京的「負負得趙企業管理有限公司」相關，還申請「FUFUDEZHAO」的全品類商標，並登記了「doedian」、「ROSYDOEDIAN」等多個與趙露思相關的美術作品著作權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思新公司的諧音梗引發討論。（圖／翻攝自趙露思Instagram）

有趣的是，有大陸網友的注意力卻被趙露思新公司名字「馬寧有限」吸引，因其諧音近似「Money有限」，笑翻一票粉絲。有網友直呼「哈哈哈哈哈此女真的很有趣」、「諧音梗太有趣了」、「取名小天才」、「和『負負得趙』一樣有趣」，引起一陣討論風潮。