劉香慈七夕收董事長尪「高中記過單」！　驚見日期有亮點

記者蔡宜芳／綜合報導

「最美士官長」劉香慈在2016年嫁給生技公司董事長鍾威凱，婚後育有兩子一女。29日適逢七夕情人節，她在社群曬出老公傳來的照片，表示「七夕情人節禮物嗎」，讓網友看了笑說「有創意」。

▲劉香慈和鍾威凱結婚多年，感情融洽。（圖／翻攝自Facebook／劉香慈 Chantel Liu）

劉香慈曬出的照片是丈夫丈夫鍾威凱高中時被記大過的懲戒通知，內容寫著「校外違規，涉足不正當場所 大過一支」。劉香慈透露，照片是老公傳給自己的，「這算是…某種程度的告白？自白？七夕情人節禮物嗎？」

劉香慈也指出，鍾威凱當時被記過的日子，剛好是自己的生日，笑說：「原來在我小學的某一次生日，地球上某一個人，跟某群同學，去某一個地方，被某一位教官逮到。」

▲劉香慈分享老公在學生時期的懲戒通知。（圖／翻攝自Facebook／劉香慈 Chantel Liu）

對此，鍾威凱則發文表示：「30年前的年少輕狂，現在已經有成熟穩重了！」並不忘深情對老婆喊話：「祝老婆七夕情人節快樂，我們要永浴愛河喔。」他也解釋說，當年的大過只是因為「去打撞球被教官抓」，更感謝有人幫忙保存這份青春回憶。

▲鍾威凱坦言是當時去打撞球被教官抓到。（圖／翻攝自Threads／weikaichung）