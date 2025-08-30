「最正啦啦隊女神」七夕突PO白紗照！Yuri被拍路邊露鉛筆腿：新娘到了

記者潘慧中／綜合報導

Yuri（陳洛心）之前因加入樂天桃猿啦啦隊打開知名度，被譽為「最正啦啦隊女神」的她，後來轉至味全龍球團，人氣依然不減。29日適逢七夕，她在社群網站上傳一系列頭繫白紗、在街頭奔跑的照片，吸引不少粉絲按讚！

▲Yuri七夕突PO白紗照。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



照片中，可以看到Yuri單穿一件白色細肩帶小洋裝，收腰設計凸顯出纖細腰身，下襬拼接輕盈的薄紗蛋糕裙，隨著動作微微飄動，格外增添俏皮感。

▲Yuri單穿細肩帶小洋裝。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



更令人心動的是，Yuri露出燦爛甜笑地奔跑在斑馬線上，她的身影在車水馬龍的街道中格外醒目，「你們的新娘子在跑過來的路上～～～到了！！祝大家情人節快樂。」

▲Yuri在斑馬線上甜笑奔跑。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



事實上，Yuri原本叫「陳怡叡」，沒想到2025年初，她無預警宣布將以「陳洛心」這個新名字與大家見面。但她也強調雖然改名了，仍是大家熟悉的Yuri，「請大家以後叫我的新名字或是Yuri，未來期許變成更好的自己，像名字一樣，擁有廣大富有的心靈與內在力量。」