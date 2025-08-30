ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

26歲網紅第4次離婚！上月整形釀胎死
普渡15注意事項！手機別放桌上
台女星「遭限制出境」困機場12hrs
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

風田 翔田 千里 吳宗憲 蔡依林 Tor 蘇有朋 王思佳

「最正啦啦隊女神」七夕突PO白紗照！Yuri被拍路邊露鉛筆腿：新娘到了

記者潘慧中／綜合報導

Yuri（陳洛心）之前因加入樂天桃猿啦啦隊打開知名度，被譽為「最正啦啦隊女神」的她，後來轉至味全龍球團，人氣依然不減。29日適逢七夕，她在社群網站上傳一系列頭繫白紗、在街頭奔跑的照片，吸引不少粉絲按讚！

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri七夕突PO白紗照。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

照片中，可以看到Yuri單穿一件白色細肩帶小洋裝，收腰設計凸顯出纖細腰身，下襬拼接輕盈的薄紗蛋糕裙，隨著動作微微飄動，格外增添俏皮感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri單穿細肩帶小洋裝。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

更令人心動的是，Yuri露出燦爛甜笑地奔跑在斑馬線上，她的身影在車水馬龍的街道中格外醒目，「你們的新娘子在跑過來的路上～～～到了！！祝大家情人節快樂。」

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri在斑馬線上甜笑奔跑。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

事實上，Yuri原本叫「陳怡叡」，沒想到2025年初，她無預警宣布將以「陳洛心」這個新名字與大家見面。但她也強調雖然改名了，仍是大家熟悉的Yuri，「請大家以後叫我的新名字或是Yuri，未來期許變成更好的自己，像名字一樣，擁有廣大富有的心靈與內在力量。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Yuri陳怡叡陳洛心

推薦閱讀

風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

18小時前

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」！一轉身…超兇身材現形 4.8萬人朝聖

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」！一轉身…超兇身材現形 4.8萬人朝聖

4小時前

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

8/29 13:29

許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」　鬧翻導火線曝光

許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」　鬧翻導火線曝光

5小時前

69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜畫面曝 網：不是人人都做得到

69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜畫面曝 網：不是人人都做得到

5小時前

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲

19小時前

蔡依林情牽泰國大咖男神Tor！　當眾「手牽手直接奔出片場」超甜

蔡依林情牽泰國大咖男神Tor！　當眾「手牽手直接奔出片場」超甜

8/29 12:49

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

8/29 12:26

家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」　網看完滿頭問號

家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」　網看完滿頭問號

7小時前

快訊／高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

快訊／高雄READY！你們呢？　AAA第六波陣容「出道即爆紅TWS要來啦」

6小時前

Andy「重大突破」剃平頭當兵！公開免役內幕 體驗訓練：官司要打贏

Andy「重大突破」剃平頭當兵！公開免役內幕 體驗訓練：官司要打贏

3小時前

快訊／SJ再創神蹟！拓元8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」加開座位機率曝

快訊／SJ再創神蹟！拓元8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」加開座位機率曝

2小時前

熱門影音

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
曾寶儀.Lulu扛金鐘主持　喊話入圍者「感言先準備好」

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持　喊話入圍者「感言先準備好」
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」

淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

賈永婕自爆母乳量少「曾羨慕郁方」　無法像蔡依林早睡「熬的是自由XD」

賈永婕自爆母乳量少「曾羨慕郁方」　無法像蔡依林早睡「熬的是自由XD」

看更多

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

3分鐘前0

媽媽餵影片引戰　隋棠「我家老三喝配方奶長最壯」　「媽媽開心重要」

7分鐘前0

曾公開喊婚期延後！　李章宇親曝「決定結婚原因」

8分鐘前0

爆料者怒轟「宋昰昀改口翻臉」求償100億：連學姐都罵她臉皮真厚

13分鐘前0

店員對本尊說「妳比筱崎泫瘦多了」！她反應超真實 全程尷尬對話曝

14分鐘前0

郭蘅祈組樂團「團員全是天王天后御用班底」超難合體

33分鐘前0

澎恰恰賣地瓜到深夜　王彩樺指出還債關鍵　「我借他的不用還」

41分鐘前1

「最正啦啦隊女神」七夕突PO白紗照！Yuri被拍路邊露鉛筆腿：新娘到了

43分鐘前0

26歲網紅第4次離婚！上月整形麻醉釀胎死　認：結婚100次還是會離

50分鐘前0

許志豪不藏了！　「七夕單膝下跪緋聞女友」粉絲嗨炸：要結婚了？　

讀者迴響

熱門新聞

  1. 風田宣布結婚！　
    18小時前6227
  2. 三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」
    4小時前3813
  3. 綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼
    8/29 13:29108
  4. 許凱真的被設局！前女友發聲認「只為了好玩」
    5小時前266
  5. 69歲澎恰恰「下田賣地瓜」還債！
    5小時前3437
  6. 「已停經」AV女優閃電宣布不引退　放話拍到60歲
    19小時前2812
  7. 蔡依林情牽泰國大咖男神　手牽手奔出片場
    8/29 12:49101
  8. 「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了
    8/29 12:264215
  9. 家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」
    7小時前1620
  10. 快訊／AAA第六波陣容！出道即爆紅TWS要來啦
    6小時前86
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合