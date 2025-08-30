26歲網紅第4次離婚！上月整形麻醉釀胎死　認：結婚100次還是會離

記者田暐瑋／綜合報導

26歲大陸百萬網紅韓安冉離婚3次又4度結婚、生子等經歷，頻繁整型也時常引爆話題。日前在直播中宣布將與現任丈夫宋浩然離婚，這將是她第4次婚姻畫下句點，直言：「就算結婚100次還是會離婚。」未來將把重心轉向事業發展，暫時不考慮再婚。

韓安冉2023年和宋浩然結婚，維持僅2年又宣告離婚，她在直播中坦承自己可能不適合婚姻生活，離婚原因並非有第三者介入，「我包容性低、無法處理親密關係，結婚100次還是會離，處理不好婚姻不代表人生失敗，搞錢才是我的主線任務。」大讚男方在婚姻期間相當努力顧家，從未出現任何原則性錯誤，更表示：「沒有他就沒有今天的我！」

▲韓安冉和宋浩然離婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）



造成此次婚變的原因錯綜複雜，韓安冉今年7月因未察覺懷孕而接受全麻鼻整形手術，導致雙胞胎胎兒發育異常需要引產，對夫妻關係造成重大打擊，據悉，宋浩然的公司近期連續4個月單月虧損超過20萬元，需要自行墊付員工薪資，婆媳關係緊張、家庭經濟壓力等因素也是導致離婚的重要原因。

此次離婚協議中，女兒的撫養權歸屬韓安冉，宋浩然保有探視權，財產分配達成初步共識，其中最受關注的是一處價值數千萬的杭州豪宅，為二人婚後購置，首付款由宋浩然支付，貸款則由韓安冉負責償還，雙方同意在辦理離婚手續時將房產公證給未滿周歲的女兒，在女兒成年前，父母雙方都無權處置，確保房產權益得到完整保護。

▲韓安冉第4次婚姻告吹。（圖／翻攝自抖音／韓安冉）