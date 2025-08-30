《我是solo》男嘉賓停車場硬上20歲少女　檢方：性侵過程赤裸裸拍下

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《我是solo》（或譯《我是單身》，나는 솔로）邀請素人上節目尋找真愛，開播以來錄製許多季，並促成多對良緣。怎料，韓媒30日爆出，其中一名曾參加過節目的A男竟對20歲女性伸出魔爪性侵得逞，該案在29日開庭，檢察官表示，A男所犯下的惡行全都被車內的行車記錄器赤裸裸地拍下來，只是擔心若提交該CCTV畫面，勢必對受害女性造成第二次傷害，因此法院最終裁定採取不公開審理，案件曝光後引起社會大眾輿論震撼。

▲《我是solo》的30歲素人男性嘉賓出事，被爆停車場性侵女子。



根據韓媒報導，一名曾參加過《我是solo》的30歲素人男性嘉賓，於6月21日凌晨3點半左右在位於麻浦西橋洞某停車場性侵一名20歲女性，警方在6月23日發布拘捕令，並將他移交給檢方處置，他因涉嫌準強姦罪遭到起訴，8月29日進行第一次審判，性侵案因此對外曝光。

▲一名20歲女性遭性侵。



A男涉嫌性侵，卻採非公開方式進行審判，此舉引起韓網輿論撻伐，對此，審判部也對外解釋，檢方擔心公開審判會對受害女性造成二次傷害，並強調「最關鍵的證據裡，就是同行車輛裡的行車記錄器，他所犯下的罪行赤裸裸地拍下來」，若是提交該CCTV畫面，影片會在法庭上播出，因此法官最終決定採非公開審理。

目前案件處理審理階段，只是A男除了出演《我是solo》，還有受邀出演《我是solo》衍生節目《我是solo，在那之後愛情繼續》，A男身份逐漸縮小，引起網友瘋猜「到底是誰」。