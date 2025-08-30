ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
家寧新PO文又被圍剿！「事實被扭曲我必須站出來」　網看完滿頭問號

記者田暐瑋／綜合報導

「眾量級CROWD」的Andy老師和家寧風波仍未結束，張家寧及其家人涉嫌侵吞收益並逃漏稅，新北地檢署已介入調查，但她仍照常更新影片，並透過社群平台發文自稱「問心無愧」，強調無愧於支持她的人。

張家寧因擅自更改頻道密碼，遭依妨害電腦使用罪起訴，但仍照常更新影片，近期在社群平台發文，強調自己只是回應信任她的粉絲，並表示：「讓真實和溫暖的力量擁抱每個角落，女人總有個夢，大家所好奇的『真實與真相』在這部裡～踏實的生活，踏實的擁有自己該擁有的（問心無愧，無愧對於誰）我們一起加油～」

▲家寧又重發舊影片。（圖／翻攝自家寧Threads）

▲家寧又重發舊影片。（圖／翻攝自家寧Threads）

然而，這其實是家寧重新發布之前的澄清影片，寫道：「以下影片是分享及回應那些一直以還”信任我的”、”愛我的人”、”支持我的人”，當事實被扭曲我必須要站出來，在過去也很感恩許多愛的朋友及粉絲都需要知道故事另一面的真相，我知道每天資訊量很多，這是我本人的回應。」

底下立刻湧入網友諷刺，「妳的香水玫瑰怎麼比玫瑰瞳鈴眼還拖戲」、「我怎麼覺得每個字我都看得懂，又每個字我都看不懂」、「他現在就是一直轉移話題，然後yt流量高他又可以賺錢」。

▲▼家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

眾量級CROWDAndy家寧

