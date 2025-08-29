張賢勝10月來台可「一對一合照」　染成熟悉紅髮：回到2015年！

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手張賢勝迎來solo出道10週年，5月於首爾舉行回歸見面會「The Orbit」，分別發行了全新單曲〈Orbit〉及〈Mess〉，更是睽違9年登上綜藝《蒙面歌王》，獨特的嗓音和絕佳的現場實力，掀起不少討論。他即將在10月來台，祭出一對一合照福利，9月13日12點在年代售票開賣。

▲張賢勝10月即將來台開唱。（圖／UNI Global提供）



張賢勝自2009年出道至今，不僅能唱能跳，更以一首合作單曲〈Trouble Maker〉紅遍全韓國，更成為韓國最受歡迎的男女雙人組合的代表。目前以Solo歌手身份活動的他，不僅積極專注在音樂作品上，更推出許多合作單曲，展現多元的音樂面貌。

他日前發行了全新EP〈Mess〉，透過官方社群依序公開了多樣的幕後花絮影片。只見張賢勝以強烈的紅色髮色搭配黑色系造型，散發出充滿氣場的魅力，營造出更加深沉的氛圍。

▲張賢勝10月來台，福利可一對一合照。（圖／UNI Global提供）



事實上，張賢勝solo出道的第10年，十年前以迷你一輯〈MY〉開啟solo生涯的他，更是透過多樣的音樂描繪出屬於自己的特色，他也提到：「〈Mess〉的MV是一部表現失落感與自私心等雙面情緒的作品」並感性表示：「睽違10年再度染上紅髮，彷彿讓我回到2015年。」

對於音樂始終抱有著初衷的張賢勝，如今選擇回到個人solo的開始，並以「MY」為主題來命名這次的Fancon，不僅有著solo出道十週年的涵義，他也預告，這次將帶來許多不同的面貌來與粉絲相見。