Lisa日本被巧遇褲子竟寫「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」　陸網笑翻熱議

BLACKPINK成員Lisa近日與(G)I-DLE成員Minnie在東京銀座逛街被路人捕捉，卻因身上褲子的中文標語意外成為熱議焦點。Lisa穿著的黑色工裝褲，腰間大大印著一句「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」，直白又辛辣的字眼瞬間在網路上瘋傳，掀起討論。

▲Lisa和Minnie同遊東京被巧遇。（圖／翻攝自微博／芒果捞小萌主）



從曝光的照片中可見，Lisa身穿黑色寬鬆外套，內搭小可愛若隱若現，頭戴深藍色棒球帽，金色中長髮自然散落，肩上背著鮮紅印花包，手中拿著粉色手機專注拍照。她站在充滿日式霓虹廣告的樓梯口，隨性感十足，褲子部分只露出一個「逼」的中文字，但很快就被發現完整字句是寫著「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」的設計。

▲▼網友神出Lisa所穿的褲子。（圖／翻攝自微博／芒果捞小萌主、X／rrubylisa）



據了解，這件褲子出自美國新銳潮牌Praying，售價約新台幣5600元。雖然價格不菲，但因為標語戳中「打工人」心聲，被網友笑稱「已經不需要買，我們本身就是這句話的化身」、「Lisa穿出了打工人的心聲」、「很多衣服上的英文其實也差不多這樣」、「本來想get同款，一搜1700（人民幣）直接勸退」、「不用買了，我們已經是概念本身了」、「Lisa寶寶就是如此可愛和有趣」、「行程忙得起飛的莎怎麼可能沒賺」。