《我和我的殭屍女兒》躍居韓國年度票房冠軍　結局大改父愛情節引共鳴

文／人物誌

2025年韓國親情喜劇《我和我的殭屍女兒》，改編自李胤昌作家的同名網路漫畫，並由《綁架影帝黃晸珉》導演畢鑑盛執導，《機智醫生生活》曹政奭、《比天堂還美麗》李姃垠、《寄生上流》曹汝貞、《外傷重症中心》尹敬浩、崔惟理主演，講述單親父親訓練殭屍女兒融入社會的故事。

作為《屍速列車》團隊打造的最新作品，這次推出以親情喜劇為主軸的喪屍電影，挑戰以非特效災難片衝擊韓國影壇，又哭又笑的情節絕對是闔家共賞的最佳八月電影！

▲《屍速列車》團隊打造的最新作品《我和我的殭屍女兒》。（圖／GaragePlay Korea 車庫韓影官方臉書專頁，下同）

病毒危機中的父女真情，曹政奭化身馴獸員照護殭屍女兒

單親爸爸李正桓（曹政奭飾）與女兒秀雅（崔惟理飾）相依為命，兩人平淡幸福的日子直到殭屍疫情爆發，且秀雅在逃難時不慎遭到啃咬，成為一心嗜血的殭屍。按照規定，殭屍必須通報並遭撲殺，但正桓發現秀雅還懷有生前記憶，因此堅信仍有救回女兒的方法，於是將秀雅藏匿於鄉下，與母親金凡順（李姃垠飾）一同訓練秀雅，展開了搞笑又催淚的親情喜劇。

電影中，選用BoA的〈No.1〉與2NE1的〈내가 제일 잘 나가〉（I AM THE BEST）作為插曲，富有節奏感的K-POP經典神曲，巧妙地搭配劇情並渲染歡樂情緒。票房表現的部分，本片檔期強碰《全知讀者視角》、《鬼滅之刃 劇場版》、《驚奇4超人》，在台仍繳出破千萬的好成績；韓國的部分，本片橫掃近440億韓元票房，確定超車《F1 電影》、《不可能的任務：最終清算》暫居年度票房冠軍。

百想影帝共鳴父愛情節，適當改編符合受眾期待

憑藉《變身機長》在「百想61」奪得影帝的曹政奭，近年表現可以說是活躍非凡，而收到《我和我的殭屍女兒》出演邀請時，正好是在成為爸爸的時候，也因此對電影中有關父愛的情節有所共鳴，在採訪中更說明自己與李正桓心境同化，選角出色為電影的成功奠定了基石。另外，電影中出現的家貓「喵嗚」，又肥又可愛的模樣，甚至會自行切換電視頻道，鬼靈精怪的演出忠實呈現漫畫形象。

《我和我的殭屍女兒》雖是漫改電影，但電影在保留原著精神的前提下，做了許多情節的改動，畢竟漫畫許多情節直接拍成真人版電影，多少存在不合理或冒犯的可能，有所改動尚屬合理；最為關鍵的，莫過於結局的大改，電影版讓正桓免於犧牲並留有希望的好收尾，比起原作，能更加符合電影受眾的期待。

《我和我的殭屍女兒》台灣由GaragePlay車庫娛樂代理，並已於8／1在台上映。

