大S二度流產遭惡傳「具俊曄的」　御用律師震怒：等著收法院傳票吧

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月因肺炎病逝日本，震驚各界，然而病逝後仍受到謠言侵擾。陸網近日又出現惡意造謠的貼文，有人謊稱大S生前在與汪小菲婚姻中所經歷的兩次流產，腹中胎兒的生父其實是具俊曄，甚至稱北京庭審證實等等，發言引來大S的北京御用律師鄧高靜發文駁斥。

▲▼大S「倫敦6萬紀念長椅」被花包圍。（圖／翻攝自微博、IG）

▲大S病逝後仍有人造謠，御用律師出手。（圖／翻攝自微博）

鄧高靜於8月25日發出嚴正聲明，強調自己親自參與了北京案件的庭審，網傳謠言中所有關於庭審過程與證據的內容「均屬捏造」。她呼籲「停止利用逝者傳謠」，隨後喊話「以後誰再敢造謠，我就第一時間出來澄清​​​」、「放輕鬆，我要下個月才告你，三年來你造的謠一起告，你等著收法院傳票就行了」，態度強硬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大S病逝後仍有人造謠，御用律師出手。（圖／翻攝自微博）

▲▼大S病逝後仍有人造謠，御用律師出手。（圖／翻攝自微博）

▲鄧高靜發文駁斥造謠者。（圖／翻攝自微博）

事實上，大S生前飽受健康問題所苦，不僅有心臟二尖瓣脫垂宿疾及癲癇病史，更真實在2011年與2018年，於和汪小菲的婚姻中兩度心碎流產。她曾坦言從不畏懼死亡，展現過人的堅強，沒想到在離世後，仍不斷出現各種造謠，她在大陸的粉絲輪番留言給鄧高靜「鄧律師加油，我們都給你打氣，邪不勝正」、「鄧律師，支持感謝你為熙媛闢謠」。

▲▼大S病逝後仍有人造謠，御用律師出手。（圖／翻攝自微博）

▲鄧高靜要造謠者等著收法院傳票。（圖／翻攝自微博）

鄧高靜回應網友時透露大S相關官司的現況：「熙媛家人已委託我繼續代理案件。案件目前正在處理中，請大家耐心等待。」

▲▼大S病逝後仍有人造謠，御用律師出手。（圖／翻攝自微博）

▲鄧高靜表示收到大S家人委託，繼續代理案件。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

大S徐熙媛

