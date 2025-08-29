綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

記者葉文正／台北報導

長壽綜藝《綜藝大熱門》今將播出最後一集，黃豪平發文代表全體諧星，致畢業詞。

▲《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典、LULU最後錄影還大哭。（圖／記者湯興漢攝）

他悲憤表示：「你們知道，《綜藝大熱門》，跟塑膠有什麼差別嗎？差別是，塑膠不會導電（倒店），沒錯，《綜藝大熱門》，在這個鳳凰花開的季節，離別的時刻，我們齊聚一堂，為綜藝大熱門這十二年，致上最深的感謝。可能不會再有一個節目，容納這麼多的荒唐、如此多的無釐頭，除非他們有過多的預算想要消耗。

▲吳宗憲百感交集。（圖／記者湯興漢攝）

黃豪平也分析：「《綜藝大熱門》是怎麼結束的？是因為每次幫小鐘配對都沒成功，砸了招牌？還是每次馬力歐跳舞看起來都很髒，被人檢舉？或是入圍七次、只有得獎一次，主持人憤而離去？」

▲黃豪平發文紀念大熱門。（圖／公視提供）

他也不忘提到陳漢典，「你離開康熙來了之後，待在憲哥身邊十二年，沒了蔡康永、徐熙娣、憲哥，你還有什麼？憲哥，每次看到你在節目上打廣告，看你在賣卡拉轟天雷、海豚吸塵器，各種產品，我都好想死。」還搞笑嗆Lulu，「在這個節目待了十二年，換了兩個男朋友，還是滿足不了你，我覺得你會孤老終生，就這樣，這邊沒有反轉。」

黃豪平持續搞笑：「在我心目中，台灣電視史上會讓我依依不捨的節目，真的只有綜藝，三國智，收了真的好可惜，我在這個節目中當關主，真的蠻好賺。不過今天的主角是綜藝大熱門，我還是加減講一下。這個節目，創過週間帶狀收視高峰、新媒體破億觀看、締造多段高點擊的演出，最重要的是，這是全台灣唯一讓諧星能夠放手一博、演出喜劇的舞台。」

最後感性說道：「我們在舞台上，盡可能演出人類愚蠢的那面，有時自己吐槽，有時讓觀眾吐槽，在這個舞台上，我們可以放膽地去展現愚蠢，讓觀眾的情緒得以釋放。但有時，我們的愚蠢，會在現實當中發生。有些我們在現實中犯的蠢，會被觀眾記住、被媒體報導，讓大家在看我們的時候，會想到那些讓你不舒服的事情。

他懇請大家，在《綜藝大熱門》結束的此刻，記住那些在這個舞台上曾經發光發熱的諧星，記住那些人曾經模仿天王天后、那些人曾經復刻八點檔、那些人曾經說吃咖啡喝甜食讓你胃食道逆流、那些人曾經忘詞還現場要求再來一次、那些人曾經模仿政客打麻將、甚至有人，曾經搞笑到生命的最後一刻。是的，我們很愚蠢，但那是因為我們是人，我們會犯錯。

還不忘打廣告：「如果你想念我們，想看喜劇的表演，請大家記住，復興北路480號，那是我投資的喜劇俱樂部，每週二到日都有演出。」