影帝阮經天談母喪後煎熬心情　「害怕人群還是要面對」

記者葉文正／台北報導

三立與 MyVideo 聯手推出的療癒系旅遊節目《我們回家吧3》邀請到影帝阮經天外，接著是金曲歌后蔡健雅及陳庭妮。觀眾將有機會看見「真正的阮經天」。來自台中的他，北漂超過二十年，如今選擇帶著曾寶儀，走進自己在台北的日常。這一集，觀眾將看到的不只是影帝阮經天，而是一個在生活裡努力承擔、逐漸學會與自己和解的阮經天。

▲曾寶儀(右)體驗阮經天的健身日常。（圖／三立提供）

這次訪問行程從清晨的健身房開始。阮經天笑說運動不是為了變壯，而是給自己一個半小時完全放空的時間，讓心情在一整天裡都能保持輕鬆。他真正專注的其實是「練腿」，理由竟是為了騎摩托車能騎得更快。曾寶儀在旁打趣：「演員也是需要體力的工作，超時拍攝沒體力是無法完成的。你是一位很負責的演員。」對阮經天而言，規律生活就像替身體存錢，工作時才有體力盡情花費。

▲曾寶儀體驗阮經天吃著熟悉的食物。（圖／三立提供）

這次，他選擇拍攝的地點不是故鄉台中，而是自己生活的重心台北。這座城市對他來說，是一個屬於自己的地方，也是重新開始的地方。兩人一早先到富錦街的涼麵店，邊吃邊聊起屬於阮經天的私生活。他坦言，當爺爺奶奶開始出現退化時，他便將他們接到台北照顧，後來母親也放下台中的生活，一起搬來幫忙。日子裡的重擔與壓力，讓母親常在民生社區散步，發現美食就帶回家，涼麵就是其中之一，也成為阮經天日常回憶的一部分。

▲兩人掏心掏肺的聊天。（圖／三立提供）

阮經天眼神微微一閃，說起這些年的心路歷程：「曾經有十年我怕人群、害怕被評價。直到去年媽媽離開，只剩自己一人，很多事情必須自己面對。走過媽媽曾經走的路，才發現她當年在民生社區的樂趣。」當鏡頭走進他的家，映入眼簾的不是華麗的裝飾，而是爺爺在黃埔軍校的畢業大照與勳章，還有那張陪伴多年的搖搖椅。幾隻貓在家中自由穿梭，牆角堆放著他從小蒐集的舊物件，彷彿一座「阮經天博物館」。

回想與阮經天初次見面，曾寶儀坦言：「當時覺得你外放、銳氣十足，我甚至想躲。」阮經天則自剖，過去表演時雖然心態最自由，但心境多變、充滿憤怒與不安。2023年，他在曾寶儀監製的《愛情城事》拍攝期間，經歷爺爺告別式；2024年，母親辭世三個月，他又面臨宣傳期的壓力，甚至在曾寶儀的 Podcast 裡分享心情。這次拍攝中，阮經天帶她喝茶，隨口一句：「你想喝清茶還是老茶？年紀輕喝清茶，年紀大喝老茶。」讓曾寶儀哭笑不得地說：「他完全不受控。」