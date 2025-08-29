法比歐罹患「產後憂鬱症」！當爸後自我懷疑：沒吸引力　顧愛女曝內心黑暗面

記者蕭采薇／台北報導

俗話說女兒都是爸爸前世的情人，藝人法比歐經常在社群分享與寶貝女兒LOLA的甜蜜互動，但在新書《那些幸福時光：法比歐的日常品味與探索》中坦言，其實內心的黑暗面從當爸爸之後開始萌生，甚至自己都得了「產後憂鬱症」。

▲寶貝女兒出生後，法比歐自認生活重心改變。（圖／晨邦國際提供）

法比歐說:「女兒剛生的時候花很多時間照顧、陪伴她，那時候我的工作也沒有特別多，所以就會想說，我是不是已經沒有吸引力了，說老實話，那時候我並還沒有享受當爸爸的感覺。」

新書《那些幸福時光：法比歐的日常品味與探索》中，法比歐從童年、求學到追逐演員夢，全方面分享自己的生活背景對現在生活美學與態度的養成。談到婚姻與育兒，法比歐形容自己像是家庭導演，因為生小孩後，生命不再只關乎自己。

▲法比歐自曝曾有「產後憂鬱」。（圖／晨邦國際提供）

他笑說：「小孩是外星人，你必須要去了解他，這時候要很多耐心。」他坦承過去對生小孩抱持一半期待、一半猶豫的想法，因為有了家庭與小孩之後，生活變得不再自由，因為責任變多了，不過雖說如此，法比歐現在更多的是享受與Lola在一起的每一刻。

▲法比歐的浪漫，多了一個寶貝女兒可以分享。（圖／晨邦國際提供）

而法國人給人既有的印象就是天生浪漫，法比歐也十分喜歡為太太製造浪漫驚喜，曾經在老婆生日時替她舉辦閨密生日睡衣派對，或是晚餐時做一頓豐盛的大餐點上蠟燭，再到陽台上相擁看星空，法比歐笑說: 「不過我們倆心力都放在Lola身上，只有偶爾在筆記本上留句話、買花送她，之前她還會覺得浪漫，但可能太常做了，所以現在她也覺得不那麼浪漫了。」

▲法比歐認為寶貝女兒也是前世情人。（圖／晨邦國際提供）

隨著身分的轉換，法比歐也在工作上找到新的樂趣，除了幕前也很享受幕後工作，喜歡用鏡頭觀察細節、拍攝世界，並將畫面轉化為劇本，再透過剪輯賦予故事生命，法比歐說:「我喜歡挑戰自己，在不同的角色上去找到自己的優點。」對他而言，表演與創作不只是職業，更是探索自我、連結生活的重要途徑。