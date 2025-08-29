池松壯亮對話新冠肺炎重症者　《戰疫前線》導演落淚：了不起的演員

記者吳睿慈／綜合報導

日本電影《戰疫前線》改編自真實事件，集結小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介等豪華卡司同台共演，鉅細靡遺描寫了鑽石公主號於2020年2月3日進入橫濱港後，至3月1日所有乘客與船員下船為止的整個過程。其中一幕，池松壯亮用不流利的英文與重症患者對話，令導演當場感動落淚。

▲小栗旬帶領整個團隊。（圖／天馬行空提供）



《戰疫前線》導演關根光才坦言，由於題材特殊，台詞上有許多醫療專業術語，演員們必須精準呈現出來，坦言壓力不小，「劇本上有很多專業術語，對演員而言要自然地脫口而出相當挑戰，但他們依然相當完美詮釋出來了！」

▲窪塚洋介現場拍桌是自己提出的點子。（圖／天馬行空提供）



此次四位主要演員小栗旬、松坂桃李、池松壯亮、窪塚洋介分別演繹了指揮官、政府官員、一線醫療人員等不同崗位，各司其職與未知的病毒正面對決。由於小栗旬飾演的指揮官結城必須擔任政府單位與船上一線人員之間的溝通橋樑，許多場景都透過電話或視訊和對手戲演員對戲，因此拍攝時是分開進行的，比起面對面對戲，可說是更加挑戰，導演稱讚：「但小栗旬仍展現強大的氣場，每一場戲都能感覺到他確實就在這艘船上和大家並肩作戰！」



至於一場在船上嚴正以待的仙道醫師（窪塚洋介飾演）在和指揮官結城通話時，情緒激動拍桌子的戲，則是窪塚洋介主動建議的，他告訴導演：「我覺得仙道應該要有一場情緒強烈爆發的戲！讓這個角色展現出更多人性和親切感！」

▲池松壯亮對話新冠肺炎重症者逼哭導演。（圖／天馬行空提供）



其中最讓導演關根光才感動的是，池松壯亮所飾演的真田醫生，他與確診重症的美國病患在走廊互相打氣的戲份；導演表示由於走廊很狹窄，攝影機只能拍到演員的側臉，池松壯亮甚至還帶著口罩，因此整場戲只能靠著劇中設定的不流利英語台詞，以及他的眼神進行表演，「他在那樣的條件下，池松壯亮仍能撼動觀眾的情感，真的是一位了不起的演員。」《戰疫前線》29日起正式在台灣上映。