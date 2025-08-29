《黑澀會》米奇後悔「新手媽1堅持」　籲外人別說話：自己寶自己顧

記者張筱涵／綜合報導

前《我愛黑澀會》美眉黃鈺文（米奇） 2023年認愛國外男友，2024年底公開懷孕喜訊，並於今年6月順利生下兒子 Jax。現在兒子已經2個月大了，她在Instagram限時動態分享育兒心聲，坦言「我現在真的超爆後悔一件事情」，並希望把自己的經驗分享給新手媽媽參考。

▲米奇是新手媽媽。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文透露，自己剛開始育兒時堅持「如果寶寶不想吃奶嘴就不要給他吃，甚至有一點點量不讓他吃的感覺」，結果導致現在兒子「就很不喜歡吃奶嘴，等於哄睡的方式就少了一個！！就是一定要一直親著哄」。她回憶，每次想趁著親餵偷偷替換奶嘴時，兒子一旦察覺就會「氣噗噗，驚天動地，鬼哭神嚎」，甚至形容整個場面「Dramatic到一個很好笑的階段 」。

因此黃鈺文感慨：「如果讓我重來一次，我會訓練他吃奶嘴。」對於有人擔心奶嘴影響牙齒發育，她則直白表示：「不要跟我講什麼當寶寶牙齒不好的這種，媽媽腦波很弱，不想聽啦。自己的寶寶自己負責，反正他應該長大，就會自己戒掉了吧。」

▲米奇分享心情。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）