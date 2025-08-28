李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

記者葉文正／台北報導

演技派兄弟檔李銘順、李銘忠首度合體主持的最新實境節目《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》即將在30日(六)晚間八點在八大綜合台播出。對於在節目中挑戰各種任務，兩兄弟對各自的體力都很有信心！李銘忠自信滿滿表示：「我們在學生時代都是運動員，雖然選擇的運動項目不一樣，但在體能上我們還是很不錯的，這也讓我們到了中年還是能保持一定水平的體能。」

▲李銘忠(左)和李銘順(右)坦承年輕時脾氣都不好。（圖／八大提供）



默契十足的李銘順和李銘忠坦承年輕時兩人脾氣都不好，但隨著歲月的洗禮，都變得比較有耐心，也比較能掌握情緒，在《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》中面對困難時，也不會輕易放棄。李銘順坦言從出發的第一天就覺得騎車環島的任務很難，「因爲我們一開拍就下雨了，然後我們就從早上9點開始騎，到晚上11點半。那個時候不是說想放棄，而是想接下來怎麼辦？」李銘順笑說幸好兩人心理素質很強，心境一直在轉變，也讓他們面對問題時能順利迎刃而解！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩人身材維持得不錯。（圖／八大提供）



李銘順表示和弟弟銘忠聚少離多。「我們住在不一樣的地方，他住吉隆坡，我住新加坡。所以我們見面的時間真的很少。但是我覺得我非常了解他，他也非常了解我！」兩人若是都在台北拍戲的話，就會找機會住在一起，「所以這幾年我們相處的時間蠻多的，拍這個節目的時候，就好像住在一起的感覺。」兩兄弟一起去做一件事情，感覺還蠻特別的，還可以互相幫助。

▲兩人一起騎車錄實境。（圖／八大提供）



李銘忠透露哥哥李銘順就是他尊敬的家裡老大。「我想我們家的唯一遺憾是在人生上半場，大家都為了生活而各分東西、各自發展，家人的情感因此停留在那個階段，停留在輩份上的情感。」沒有繼續往友情的方向發展，就像一棵樹停止伸展，狀態是健壯只是好像枝葉不怎麼茂盛。李銘忠很感謝主持《歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機》的機會，讓兩人的兄弟情誼能夠繼續伸展。