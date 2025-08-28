王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌完成華人地區67場爆滿演出後，宣布「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」首度登上美國舞台，將於11月22日於舊金山OAKLAND ARENA、11月28日紐約麥迪遜廣場花園舉辦兩場演出，消息一出隨即引爆海外粉絲熱烈回應。此外，她也確定明年初返場台北開唱。

▲王心凌確定明年初將返場台北開唱。（圖／天晴娛樂提供）

自2023年啟程以來，「Sugar High 2.0」以經典曲目與滿滿舞台能量，串起跨世代樂迷的青春記憶，演出不僅場場爆滿，更榮獲MUSE、iF、LIT等國際設計大獎，展現音樂與視覺完美融合的高規格。

這次美國巡演更具意義，像是舊金山OAKLAND ARENA是當地指標級場館，而紐約麥迪遜廣場花園對王心凌更是別具情感，她曾於2006年在紐約遊學，如今能帶著音樂重返舊地，成為她生涯重要里程碑。

▲王心凌將前進美國開唱。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌表示：「每一場演出，最重要的都是和歌迷一起唱、一起笑、一起感動。不管舞台大小，我都希望把最真誠的音樂和能量帶給大家。這次能把『Sugar High 2.0』帶到美國，對我來說是很特別的里程碑，也很期待和海外的朋友們共享這份甜蜜。」