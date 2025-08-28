車銀優入伍才1個月「經紀公司陷財務困境」！　11月底前需籌5億

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優於7月28日正式入伍，目前正在陸軍新兵訓練所接受基礎軍事訓練，之後將分發至軍樂隊服役，預計2027年1月27日退伍。沒想到，他才入伍一個月，所屬經紀公司Fantagio就驚傳陷入財務困境，掀起各界關注。

▲車銀優的經紀公司Fantagio驚傳財務狀況不佳。（圖／翻攝自車銀優IG、Fantagio）

根據韓媒《Chosun Biz》報導，業界人士指出，Fantagio過度依賴部分知識產權（IP），並透過關係企業的資金挹注才勉強維持營運。而近日Fantagio因稅務調查後，被課以巨額罰款，加上可轉換公司債（CB）即將到期的壓力，資金疑慮進一步加劇，股價也下跌韓幣5億元（約新台幣1210萬元）。

Fantagio日前公告表示，已接獲首爾地方國稅廳追徵約韓幣82億元（約新台幣1.98億元）的稅款，金額相當於其自有資本的14.12%。此次稅務調查涵蓋2020年至2024年的法人稅等項目，必須在10月31日前繳清。然而，Fantagio更大的問題出在11月即將到期的第7次可轉換公司債，規模高達韓幣130億元（約新台幣3.14億元），加上近期股價大跌，轉換為股票的可能性幾乎為零，而到期利率則高達7%。

截至3月底，Fantagio現金及等同現金的資產僅韓幣110億元（約新台幣2.66億元），目前光是10月至11月，就需要籌措超過韓幣210億元（約新台幣5億元），數字相當驚人。

▲車銀優於7月底入伍。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

事實上，這也並非是Fantagio首次面臨資金困境。Fantagio此前已兩度透過增資向股東募集資金，包括2021年透過股東配股增資籌得韓幣250億元（約新台幣6億元），以及去年以「收購戲劇製作公司以及戲劇、專輯製作費用」為由募得的韓幣230億元（約新台幣5.56億元），但後來卻未創造亮眼成績。

外界也批評Fantagio長期過度依賴車銀優的明星效應。根據Fantagio公開的證券申報書，截至2023年第三季度（7月至9月），單一藝人的營收占比超過公司總體的一半，而市場普遍認為該藝人就是車銀優。然而，隨著他7月入伍，未來營收下滑幾乎無可避免。

為了彌補「金雞母」車銀優入伍的空缺，Fantagio原打算將重心擺在製作戲劇，但原訂在今年上半年播出的《醫女大長今》卻延期製作，如今Fantagio也不得不在公告中承認「因戲劇製作減少導致營收縮水」。而Fantagio相關人士表示：「雖然我們確實為戲劇製作進行過增資，但近期古裝劇市場低迷，因此暫不按原計畫推進，而是觀望市場狀況。」

目前Fantagio已連續3年出現營業虧損，連續4年錄得淨虧損。對此，Fantagio回應表示：「（稅務調查相關）我們將與法律代理人一同檢視細節，確認是否可提出異議或不服申訴。至於追繳稅款與可轉債的償付問題，仍在討論中。」並強調：「我們持有可隨時變現的短期金融商品，因此不存在流動性危機。」