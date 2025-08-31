8月31日星座運勢／天秤積極爭取加薪 3星座遇貴人轉運
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：釐清眼下問題
感情：積極交往互動
財運：事實增加投資
幸運色：亮粉色
貴人：天秤
小人：處女
工作：讚美客戶特質
感情：彼此感情熱忱
財運：得到好運發生
幸運色：冷紫色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：積極爭取加薪
感情：兩人情感如初
財運：改善資產配置
幸運色：果橙色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：辛苦得到收穫
感情：珍惜對方關心
財運：財富運勢提升
幸運色：珊瑚橘
貴人：處女
小人：射手
工作：涉略領域漸廣
感情：投入許多時間
財運：收穫增長許多
幸運色：葡萄紫
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：充實全新技能
感情：出現微妙變化
財運：做出適合計畫
幸運色：寶藍色
貴人：金牛
小人：牡羊
【水象星座】
工作：多增加向心力
感情：彼此感情熱烈
財運：不再得失心態
幸運色：奶黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：克服困難挑戰
感情：彼此互相進步
財運：減少短期投資
幸運色：青藍色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：留意身邊同事
感情：獲得對方青睞
財運：照顧各層需要
幸運色：翠綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【火象星座】
工作：溝通應對得宜
感情：相互忍讓退步
財運：制定長遠理財
幸運色：西瓜紅
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：工作發展穩定
感情：兩人感情認真
財運：穩定財富基礎
幸運色：銀白色
貴人：獅子
小人：魔羯
工作：獲得友人建議
感情：情感穩定進展
財運：討教理財之法
幸運色：淺粉色
貴人：雙子
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
