「小章子怡」女扮男裝上戰場被封將軍！穿軍裝帥到男主角也認證　

超高人氣古裝陸劇《錦月如歌》由周也和丞磊領銜主演，在網路平台首播後，短短三天點播率就狂破億，被封為「暑假檔期必追黑馬古裝劇」，劇情講述為保家族爵位，何家長女何晏（周也飾）被迫女扮男裝成為兄長何如非，機緣巧合下她奔赴沙場，成就了一番事業並被封「飛鴻將軍」。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

不料，榮耀歸鄉的何晏卻被家族設計，不僅功勞被何如非盡數搶去，還被陷害至失明。大難不死的她轉換身分，成為城門校尉之女禾晏，立志復仇奪回失去的一切，她再次女扮男裝投身軍營，並遇見少時的朋友肖玨（丞磊飾），兩人共同守護國家，在歷經生死劫難後互通心意。《錦月如歌》8月29日MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

「天然系美女」周也在《錦月如歌》挑戰女扮男裝征戰沙場，帥氣逼人的造型圈粉無數，在芒果TV的採訪中她和丞磊同時被問到誰的軍裝最帥時，只見周也笑著搶答「我最帥」，一旁的丞磊聽聞也附和「我認證！」

至於如果要用一個詞來形容兩個劇中人物關係的話，周也覺得應該是「並肩作戰」，她說「肖玨雖然外表冷、但內心很溫暖，他們是相互信任、且能一起征戰沙場的關係。」而丞磊則說「其實禾晏跟周也本人蠻像的，都是屬於小太陽個性的人，相對樂觀、不容易感到挫敗的人。無論是少時讀書相伴的何晏，還是後來在軍營再次相逢的禾晏，對肖玨來說都是命運中注定的人。」

在劇中兩人的角色都有不少名場面、名台詞，特別是肖玨深情向禾晏告白的這段「禾晏，我第一次哄一個姑娘，是妳，第一次教別人劍術，也是妳，我終於找到生命中最重要的人」，也因丞磊特有的低音和愛意滿滿的眼神戲、大獲好評。

另外，「月亮」對肖玨和禾晏來說也是重要信物，禾晏先說「都督，你要記得我喜歡月亮。望能身似月亭亭，千里伴君行」，而肖玨則氣場全開、霸氣回覆「你總說明月照你，但你從來都不需借光而行，因為你本就光彩奪目，現在月亮是你的了！」，不管是劇情走向、還是男帥女美的新鮮配對也都讓整部戲的話題不斷。

