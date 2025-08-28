ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！公開求助
「幫夫運最強」星座Top 3
春風聽張景嵐情變秒傳訊息
威尼斯影展開幕！凱特布蘭琪「深V開到肚臍」霸氣現身　紅毯造型成全場焦點

記者蕭采薇／綜合報導

萬眾矚目的第82屆威尼斯影展盛大開幕，全球影壇目光再度聚焦這座水都。眾多國際巨星齊聚一堂，為這場電影盛宴揭開序幕，紅毯上星光璀璨，爭奇鬥豔。其中，奧斯卡影后凱特布蘭琪的現身，更是瞬間點燃現場氣氛，成為鎂光燈追逐的焦點。

▲第82屆威尼斯影展，凱特布蘭琪。（圖／路透）

▲第82屆威尼斯影展，凱特布蘭琪深V戰袍現身紅毯。（圖／路透）

凱特布蘭琪以一襲設計感十足的晚禮服優雅亮相，該禮服最引人注目的莫過於大膽的深V剪裁，一路開到肚臍。此造型不僅巧妙展現她高挑身形與完美比例，更在性感與自信之間取得絕佳平衡，展現其獨特品味與時尚駕馭能力。

凱特布蘭琪的深V戰袍無疑是當晚最吸睛的亮點之一，其高貴又不失性感的風格，讓她輕易在眾星雲集的紅毯上脫穎而出。這不僅再次鞏固她時尚女王的地位，也為威尼斯影展的開幕帶來一波熱烈討論，證明她無論在戲裡戲外，都是備受矚目的指標性人物。

▲第82屆威尼斯影展，凱特布蘭琪。（圖／路透）

▲凱特布蘭琪現身第82屆威尼斯影展開幕式。（圖／路透）

第82屆威尼斯影展於8月27日正式開幕，主競賽單元評審團主席由美國導演亞歷山大潘恩擔任，中國演員趙濤作為評審，也亮相開幕記者會和紅毯。德國導演韋納荷索在開幕式上獲頒終身成就金獅獎，由資深導演法蘭西斯柯波拉親自授獎。

▲第82屆威尼斯影展，中國演員趙濤作為評審，也亮相開幕記者會和紅毯。（圖／路透）

▲中國演員趙濤是本屆評審，也是本屆評審中唯一的華人代表。（圖／路透）

本次台灣電影在威尼斯影展也大有斬獲，影後舒淇首度執導電影《女孩》，入圍本次主競賽單元，有資格角逐最高榮譽「金獅獎」。舒淇以導演身份首次亮相國際影壇，主演之一的邱澤，將隨劇組出席威尼斯影展，是他當爸後首度現身。《女孩》將於義大利時間9月4日在當地舉辦國際記者會。

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

▲舒淇首部執導電影《女孩》入圍威尼斯影展，由白小櫻、林品彤、邱澤、9m88主演。（圖／甲上娛樂提供）

 

