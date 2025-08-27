比爾蓋茲首登韓綜！　合體劉在錫、曹世鎬曝光成功關鍵

記者蔡宜芳／綜合報導

由南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，在8月中旬曾透露微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將參加節目。而在27日最新播出的節目中，比爾蓋茲也真的首次登上韓國綜藝，分享人生故事。

▲比爾蓋茲合體劉在錫、曹世鎬。（圖／翻攝自Instagram／youquizontheblock）

節目中，製作單位特別打造「比爾蓋茲辦公室」的場景，而劉在錫和曹世鎬也在訪問前顯得相當緊張。不過，比爾蓋茲一登場就親切與他們握手問好，也大方分享自己從小到大、一步步實現夢想的過程。被問到成功的秘訣時，他則謙虛表示：「我覺得自己是世界上最幸運的人。」

▲▼比爾蓋茲第一次參加韓國綜藝節目。（圖／翻攝自Instagram／youquizontheblock）

節目中還將呈現了比爾蓋茲愛吃漢堡配可樂的日常、每年兩次的「思考週」、以及他推薦的人生必讀書單TOP3。而曹世鎬在稍早也分享與劉在錫一起同框比爾蓋茲的照片，引來大票網友圍觀。

▲曹世鎬分享與比爾蓋茲的合照。（圖／翻攝自Instagram／chosaeho）

《劉QUIZ ON THE BLOCK》27日播出的節目以「全球特輯」為主題，除了邀請比爾蓋茲，還有獲得南韓田徑接力史上首面金牌的選手們、動畫電影《Kpop獵魔女團》的導演Maggie Kang。