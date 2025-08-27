納豆腦出血突然不對勁　依依第一時間送醫讓他撿回一命

記者葉文正／台北報導

藝人納豆2022年1月突發腦出血中風，當時女友依依機警掌握黃金時間送醫，保住納豆一條命！今天兩人一起參加創世基金會愛守護活動，依依表示，真的到現在都還會跟其他照顧者互通訊息，因為彼此都知道要照顧家人有多困難。

▲創世基金會活動納豆(左)與依依擔任大使。（圖／記者周宸亘攝）

經歷腦開刀、休養照顧、漫長的復健，納豆狀況逐漸恢復好轉，在2024年向依依求婚成功。並在今年五月舉行婚宴。

▲依依幫納豆量血壓。（圖／記者周宸亘攝）

因為深知中風的快速變化與術後照顧、復健的辛勞，納豆依依特別擔任創世基金會愛心大使，宣傳樂活宣導，依依說，「納豆生病時機很敏感，剛好疫情期間，只能有一人照顧，我就自己照顧，包括換鼻胃管跟換尿布等等都是我，親身體驗到他坐不起來，到他可以自己行走這段路，真的很不容易。」

▲兩人答題有不少笑料。（圖／記者周宸亘攝）

依依也說，等回到家中又是很不容易的一條路，「因為每天有空就有粉絲來私訊，怎麼照顧病人？我就是讓他每天都把復健當成運動，復健不能停，每周重訓二到四天，把復健當一輩子的事。」

因為嚴重腦病變，納豆生病四個月期間，記憶是0，畢竟「他腦中積水，動作變慢，等他有意識已經恢復健康。我還記得當天是尾牙祭，他平常就有160的高血壓，且連續九天喝酒，本還以為是宿醉，但他說話聽起來含糊，臉笑起來兩邊不對稱，舉手時有一邊不平衡，我就勸他趕快去醫院檢查，結果一入院就立刻腦出血。

依依說納豆現在一天吃一顆半血壓藥，還有降尿酸的藥，自己也會煮秋葵水幫他降血糖。納豆則說依依煮什麼都好吃，尾牙的話有人找就會去。他們也談到婚後吵架，或是開車繞錯路，還透露一開始大家覺得納豆示愛很肉麻，現在朋友很羨慕。

最後兩人答題時，依依說兩人交往是8年，納豆猜10年則是猜錯，納豆還說：「最喜歡依依左邊那一點，就是心裡面的那一點，就算她說說不要吃油炸物也很棒，不會覺得她很兇。」

依依則說維持婚姻的祕訣，就是要常講請、謝謝，對不起，我有時候亂發脾氣，納豆貼心地說，我就是一直愛她，不管要去那裡，我都永遠跟著妳。依依也說以前他不會一直示愛，現在很愛表達愛意，的確有蠻多轉變。