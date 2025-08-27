李千娜簽下21歲正妹女兒　不下禁愛令「早婚也可以」

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜推出睽違七年的全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，不只成為她首張翻唱作品，還以「電子花車」為主題發想和延伸，從自己小時候的故事出發，翻玩爸爸媽媽年代聽的流行台語歌曲，經由阿弟仔統籌專輯製作，並邀請陳建瑋、王希文共同合作單曲。

▲▼李千娜推出台語翻唱專輯與王希文（左2）、陳建瑋（右）合作，聽歌會則找來好友蔡昌憲主持。（圖／環球提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李千娜昨（26日）出席聽歌會，她21歲的愛女顧穎先前登上選秀節目，因母女倆驚人的相似樣貌被認出，身兼明星兼星媽的李千娜，昨天不免被問到女兒的事，透露女兒現在就在自己的公司，也跟她一起住，雖然女兒是旗下藝人，李千娜並未要求女兒在公司一定要叫她老闆，「叫媽媽就好了。」還擔任女兒的造型師，「她需要我的時候才會出現，上節目我比較想要她穿的漂亮，或是她想唱台語歌我也會幫她挑。」

在19歲曾有一段婚姻的李千娜，不反對女兒早婚，也沒有給女兒下禁愛令，「我有問她有沒有想要談戀愛生小孩，但她完全沒有想要。」

▲李千娜女兒顧穎（左）如今是她旗下藝人。（圖／翻攝自李千娜IG）

李千娜相當支持女兒圓夢，女兒雖然不讓她去看節目彩排，但常會跟她分享自己錄影後的心情，「有時她會跟我說覺得自己表現不好，我說不會啊，她本來是個內向到不行的人，安靜到我爸以前以為她有語言障礙，我說你現在已經做了很大的突破，站上那個舞台，我就覺得很驕傲。」