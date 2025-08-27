林志玲「媽媽很難蔡依林標準時間就寢」！33字掀共鳴 1食補急救

記者潘慧中／綜合報導

林志玲2019年與日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA結婚後，2022年初證實已產子，不時會分享生活點滴。她27日便在社群網站寫下「媽媽很難蔡依林標準時間就寢」，立刻引起大批媽媽粉絲的共鳴！

▲林志玲靠番茄食補。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



林志玲在Instagram附上一個落淚的表情符號說，身為媽媽的她很難像蔡依林晚上9點半就睡覺，因此，「食補就不能少」，而她的首選就是好吃又抗氧化的番茄，立刻掀起全網共鳴。

▲▼林志玲表示媽媽很難像蔡依林晚上9點半就睡覺。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



事實上，蔡依林現在都晚上9點半睡覺的原因，其實是美麗的意外。她剛開始是為了從美國回台後要調時差，才會連續好幾天晚上9點就睡，結果起床照鏡子被自己驚艷到，「我超漂亮」，讓她決定延續這個習慣，並固定9點半就睡覺。

▲蔡依林晚上9點半就睡覺一事，最近在網路上引發討論。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin、jolin_cai）



蔡依林還因此被好友蔡健雅爆料，每次聚會一到9點就會準時叫車離開，她當時則笑回，現在是9點半就要睡，工作熬夜到10點多就覺得累瘋，「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午4、5點。」