8月28日星座運勢／射手座遇貴人獲利要快跑！ 天蠍座事業衝刺
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：較多衝突產生
感情：不宜過度責備
財運：順利賺錢得財
幸運色：象牙白
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：拒絕失禮刁難
感情：感情細水長流
財運：獲取小道消息
幸運色：米白色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：學習順勢而為
感情：營造點神秘感
財運：結識金錢貴人
幸運色：藍綠色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【土象星座】
工作：提升自身效率
感情：彼此不再固執
財運：改變資金金流
幸運色：磚紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：提供意見支持
感情：內心較多衝突
財運：失落大於期待
幸運色：粉晶色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：主動洽談客戶
感情：切勿三心二意
財運：多加開源節流
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：雙子
【水象星座】
工作：口舌是非較多
感情：兩人順勢進展
財運：切勿貪小便宜
幸運色：土黃色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：衝刺工作事業
感情：抱怨消磨感情
財運：危難可得解決
幸運色：墨綠色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：爭取表現機會
感情：創造美好回憶
財運：今投資風險高
幸運色：淡黃色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【火象星座】
工作：神經緊繃壓抑
感情：照顧內心世界
財運：更新理財觀念
幸運色：奶茶色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：工作較為緊湊
感情：心平氣和溝通
財運：主動找尋投資
幸運色：淺橙色
貴人：天秤
小人：魔羯
工作：幸運遇見貴人
感情：解決彼此問題
財運：獲利宜先出場
幸運色：木皮色
貴人：射手
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
