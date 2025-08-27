王祖賢全黑勁裝翹腳吃冰淇淋　網讚：隨性鬆弛感太帥了

▲王祖賢近來以「一身黑」帥氣裝扮現蹤，引起話題。（圖／翻攝小紅書）

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，經常被當地影迷捕獲，每一次「下凡」都掀起話題。近日她換下平常的禪意、脫俗打扮，改以一身黑色勁裝現身，翹腳吃冰淇淋，霸氣全露，讓網友們看了驚呼「太帥啦」。

有王祖賢影迷近日在小紅書分享，王祖賢前陣子現身溫哥華潮牌店，可見當天她穿全黑運動套裝，搭配灰黑色棒球帽、帶墨鏡，相當有個性。她坐在椅上，一隻腳靠在桌子邊緣，手上拿著冰淇淋，用小湯匙舀著吃。她的愛犬「智悟」眼巴巴望著冰淇淋，相當可愛。

原PO發文：「我不行了，有被祖賢姐姐帥到。隨性鬆弛感拉滿，好久沒看到這麼灑脫的姐姐了。」其他網友驚呼「啊，這是姐姐嗎，不敢認，也太帥了吧」「好有型」「王大爺缺保鏢嗎」「好帥！姐姐的大長腿」「怎麼突然變得那麼帥」「真是美」「智悟想吃霜淇淋」「一生所愛永遠的祖賢」。

▲王祖賢穿著勁裝，在店裡吃冰淇淋，愛犬「智悟」眼巴巴望著，相當可愛。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢親切跟影迷合照。（圖／翻攝小紅書）

有人認為，王祖賢雖息影多年，但她身上依舊有當年的神韻，想起她在1993年電影《新倩女幽魂》的角色「雪千尋」、1989年《潘金蓮之前世今生》中的「榮蘭」等。直呼「明星就是明星」「這是想重出江湖嗎」「好美好愛好喜歡」，但也有影迷覺得，像現在這樣，身體健康，時不時的能看見王祖賢，真的很好。

事實上，王祖賢過去在電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角，經典銀幕形象傳頌至今，今年2月，她在溫哥華開設艾灸館，稱艾灸是她「堅持一生的事業」。據悉，她不僅親自接待客人，更親自操灸、點火、鋪艾條，展現匠心精神。不少人為一睹女神風采，遠道而來體驗，她面對簽名、合照要求都是來者不拒，相當大方。



