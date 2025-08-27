馬筱梅公開育兒日常！遭酸「大S小孩又不是妳生的」　秒變臉反擊了

記者孟育民／台北報導

汪小菲、馬筱梅（Mandy）去年完成結婚登記，並在今年5月補辦完婚禮，兩人婚後互動受到外界關注。Mandy成為大S兒女箖箖、小玥兒的繼母，之前也經常被拍到帶小孩出遊，日前有網友開酸「他們又不是你親生的」，Mandy也在直播間霸氣反擊。

▲馬筱梅遭酸「大S小孩不是妳親生的」，變臉反擊 。（圖／翻攝自微博、小紅書）



馬筱梅在抖音開直播分享日常，談到育兒日常，透露七夕情人節會在台北陪伴小孩，直誇讚，「他們都非常好，而且他們現在很快樂。」表示先前暑假一個人照顧也沒問題，現在更注重他們的心理需求，「比如說溝通，或是青少年轉換會遇到什麼問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬筱梅大談育兒經，卻被網友酸「小孩又不是妳生的」，對此她秒變臉反擊說：「不是我生的又怎麼樣？那不是別人的孩子，什麼叫別人的孩子？我沒有生過小孩，但我也曾經是這個年齡的孩子。」超霸氣的回嗆再度掀起討論。

▲馬筱梅分享帶小孩過暑假。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，馬筱梅今年7月迎來34歲，她在生日當天透過社群開直播，只見她直播到一半時，老公汪小菲帶著大S的兒女驚喜現身為繼母慶生，還用心地替她準備了一個生日蛋糕，並進行了簡單而溫馨的慶祝儀式。儘管不是親生母親，馬筱梅仍被孩子們的真誠祝福給感動，她當下的情緒十分激動，甚至眼眶還不自覺地泛紅。