台首位SOD女優被小女生當目標！　她勸：不是你想的那麼美好

記者王靖淳／綜合報導

台灣網紅「齋齋いつき」日前宣布與日本成人片商SOD簽約，成為首位台灣SOD女優，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads公開一張女網友私訊她的截圖，對方向她表示「妳讓我有目標」。為此，齋齋直言：「一切可能不是你想的那麼美好。」



▲齋齋是台灣首位SOD女優。（圖／翻攝自Instagram／creampufff37）

齋齋坦言，AV女優可以是一個夢想，但她也直言，在目前的社會環境，要走這條路真的很不容易。她表示，一旦踏入這個行業，將要面對來自四面八方的質疑、批判。然而，最令人難以承受的，往往不是外界的眼光，而是來自至親之人的壓力，其中「家人的擔憂和伴侶的質疑會尤其讓人心痛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，齋齋之所以會發布這篇貼文，是因為收到一個小女生的私訊，對方似乎透露出想入行的念頭，讓她感到百感交集。身為前輩的齋齋坦言，自己一方面想「鼓勵到心裡有這些想法、想去表現自己、想試試看這條路的人們」，但另一方面，她也想提醒懷抱星夢的女孩，「這不是什麼輕鬆的工作，也不是最努力的人就能成功。」

▲齋齋回覆網友私訊。（圖／翻攝自Threads／creampufff37）

回顧自己的入行心路歷程，齋齋承認自己是「靠著非常衝動的性格、敢冒險的精神和100%的熱誠才能完成夢想。」然而，她並不鼓勵後輩複製她的道路，反而謹慎地提醒：「我還是要提醒你一切可能不是你想的那麼美好。」最後，她叮嚀對那位私訊她的女孩，「加油，好好照顧自己」，並表示人生還很長，「還有很多時間可以慢慢想」，溫柔地勸退對方不要在衝動下做決定。