江蕙開唱...費玉清再度出手！「超催淚1舉動」見證神仙友情

▲ 江蕙今晚再度換裝開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

江蕙演唱會台北場今（26日）來到第11場，從高雄一路唱到台北，23場巡演進入倒數尾聲，二姐在舞台上難掩心中不捨，回首10年前告別舞台，走過3861個日子，如今能再次與歌迷相聚，依舊感受到滿場掌聲與熱情支持，讓她的心中充滿無限感激，與台下歌迷深深一鞠躬，傳遞滿溢卻無法言語的感謝。

▲▼ 費玉清送給江蕙的花禮，每三天就「換裝」一次。（圖／寬宏藝術提供）



此次北高23場演唱會雖然沒有邀請嘉賓，但台下卻是星光熠熠，除了周杰倫、昆凌夫妻倆低調坐在包廂，阮經天、戴佩妮、彭佳慧、周蕙、辛曉琪、許富凱、LuLu等藝人亦到場欣賞演出，此外，好友費玉清雖沒有來到現場，但是他以「蝴蝶花禮」全程陪伴，為了確保鮮花保持在最佳狀態，這隻蝴蝶每隔三到五天便會「換裝」一次，每次都以嶄新的色彩和花材亮相，從首場到壓軸全程相伴，今日蝴蝶從前兩套的色彩變換到第三套藍紫色系登場，恰如兩人的友情跨越歲月並肩綻放。

今晚江蕙穿上袖有精緻花紋及亮片的粉色系披肩與台下觀眾大合唱，營造豐富層次感，華美且優雅，她一連演唱〈酒後的心聲〉、〈半醉半清醒〉、〈落雨聲〉、〈家後〉等膾炙人口的歌，首首引全場萬人齊唱，勾起每人心中最深刻的回憶，這段壓軸20首歌的演出，不只展現二姐絲毫不減的超強唱功，每首歌曲也彷彿道盡二姐如歌般的人生。

