陳庭妮、胡宇威「婚禮卡關」親曝進度　張艾嘉一旁萌問：你老公做什麼的？

記者蕭采薇／台北報導

陳庭妮、胡宇威，自從去年宣布結婚後，婚禮進度就備受外界關注。26日陳庭妮出席台灣世界展望會「1000女孩影像展」開幕活動，與金馬影后張艾嘉同框，陳庭妮談起婚禮進度時，直言「看天時地利人和」。一旁在張艾嘉則問說：「你老公是做什麼的？」讓全場忍不住大笑。

▲張艾嘉、陳庭妮出席世界展望會「資助1000女孩」記者會。（圖／攝影中心攝）

這場「1000女孩影像展」開幕活動星光熠熠，除了陳庭妮與張艾嘉兩位女神級人物聯袂現身，親自導覽並進行深度對談外，現場更首度曝光張艾嘉7月遠赴非洲尚比亞拍攝的紀錄影片。片中張艾嘉親力親為，為當地寶寶煮粥、陪婦女提水、與女學生縫製布衛生棉，最後更與居民一同種下象徵希望的「艾嘉樹」，展現影后親民又溫暖的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳庭妮與張艾嘉因公益結緣，這也是兩人首次合作出席活動。陳庭妮笑說，過去只在聚會上見過張艾嘉，談到是否想合作，她幽默自嘲「怕會給張姐壓力」，讓張艾嘉也忍不住自嘲「張姐已經很老了」，現場氣氛輕鬆又溫馨。不過張艾嘉也稱讚陳庭妮，「可以認識到很多很好的年輕藝人，都是難得的機會。」

▲張艾嘉和尚比亞的婦女農民團體種樹，期望當地友善環境的農業能恢復地力、減少天災，保護女孩不因此被犧牲。（圖／台灣世界展望會提供）

談及海外探訪經驗，陳庭妮透露自己過去曾前往孟加拉難民營，親眼見到全世界人口最密集的生活環境，感受到強烈的壓迫與不安。「大人臉上滿是恐懼與防備，孩子卻用懵懂而親近的眼神看著你，真的很衝擊。」她坦言，當時以為自己已經很堅強，但當看到孩子們為了一小搓米、一碗不乾淨的水而努力生存，仍忍不住被觸動。

最讓粉絲們關心的，莫過於陳庭妮與胡宇威的婚禮進度。陳庭妮在訪談中也大方回應，她表示目前與老公胡宇威並不給生育設定壓力，「有就感恩，沒有也很好」，現階段則持續透過資助孩子來盡一份心力。

▲張艾嘉、陳庭妮出席世界展望會「資助1000女孩」記者會。（圖／攝影中心攝）

而婚禮也是順其自然，「看天時地利人和，真的沒有也不會遺憾。」她開玩笑說：「而且辦婚禮很貴欸！」讓一旁張艾嘉頻頻點頭。不過當陳庭妮講到，他們夫妻倆都很忙時，張艾嘉在一旁問：「你老公在做什麼的？」陳庭妮則笑回：「張姐，我老公是演員。」張艾嘉馬上露出不好意思的笑容，也逗樂現場一票媒體。

張艾嘉也分享了自己過去在獅子山共和國參與人道探訪的經驗，最心痛的是20年前親睹戰爭之下孩子的傷痛，至今仍難以忘懷。「當時看到孩子們在內戰中失去手臂，晚上還因夢魘驚叫，那種表情讓人不忍心。」她回憶，當年甚至與當時的會長手牽手祈禱，盼望孩子能走出陰影。

▲張艾嘉在學校遇見受台灣資助人關懷六年的米莉安，正持續朝醫生的夢想前進。（圖／台灣世界展望會提供）

「1000女孩影像展」自即日起至9月21日於成真咖啡SOGO復興店開放參觀，世界展望會呼籲大家在10月11日「國際女孩日」合力資助1000名女孩，改寫女孩被迫早婚、成為童工或被家庭犧牲的命運。