李雅英台北住所曝光！甜喊「歡迎巧遇」　公開理想型：像許光漢很有活力

義美生醫於24日在台北中山一門市舉辦品牌活動，特別邀請擁有「韓籍啦啦隊女神」之稱的李雅英擔任一日店長。活動現場人潮湧現，超過百位粉絲一早就到場排隊。她回憶剛加入台灣球隊時，有一群粉絲特地到機場迎接她，甚至為她辦生日派對，「那一幕我一輩子都不會忘，到現在還記得非常清楚。」她分享，韓國粉絲也經常來台支持，而台灣粉絲也會飛到韓國為她加油，「雖然來自不同地方，但大家的支持都是一樣真誠，這樣的情感真的很珍貴。」

▲李雅英擔任一日店長。（圖／品牌提供）

談到在台灣的生活，李雅英笑說自己超愛逛台灣的夜市，「氣氛很棒，食物也很好吃。我特別喜歡吃蔬菜和菇類，所以每次逛夜市都會買很多回去吃。」她更透露，自己住家附近就是西門町，有空時常會一個人低調地出現在那裡逛街放鬆，「台灣生活真的很舒服！歡迎巧遇喔！」也是這種自然、不做作的生活風格，讓粉絲們覺得她不只是舞台上的女神，更像是朋友般的存在。

▲ 李雅英融入台灣生活。（圖／品牌提供）

活動上，粉絲最關心的問題之一「理想型」，李雅英靦腆回答：「我希望對方是可以認真看著我、溫柔又有包容心的人。外貌不重要，但如果像許光漢、邊佑錫那樣陽光又有活力的樣子，也會很討人喜歡！」她也補充說，這段時間接觸下來，對台灣男生印象很好，「大家都很溫柔，也很懂得體諒別人，真的很貼心。」