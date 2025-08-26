ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳尊14歲女兒「凹凸手臂肌」變超壯！　NeiNei健身筋肉畫面驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

星二代NeiNei（吳欣怡）是藝人吳尊的女兒，2017年跟隨爸爸登上親子真人秀《爸爸去哪兒5》而廣為人知，當年軟萌可愛的模樣深植人心。如今一轉眼，她已是14歲的亭亭玉立少女，近日在社群平台曬出暑假生活照，其中一張在健身房的照片，手臂竟練出結實的肌肉線條，與小時候判若兩人的模樣，讓網友們又驚又喜，紛紛讚嘆「女大十八變！」

▲NeiNei。（圖／翻攝自NeiNei IG）

▲NeiNei練出結實手臂肌肉。（圖／翻攝自NeiNei IG）

NeiNei近日在Instagram上傳多張暑期生活照，並配文寫下「想念暑假」。照片中，她不僅到紐約欣賞自由女神像，也和朋友一起去看演唱會，展現出修長的身材與時尚的穿搭。其中最引人熱議的，是她在健身房的自拍照，只見她身穿黑色運動背心，手臂肌肉線條清晰可見，展現出驚人的健身成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，吳尊本身就是演藝圈知名的健身狂人，也時常分享與家人一同運動的畫面。從NeiNei的近照可以看出，她不僅繼承了父母的高顏值，也跟隨爸爸的腳步，熱愛運動，成長為一個充滿自信與健康美的陽光少女。

▲NeiNei。（圖／翻攝自NeiNei IG）

▲NeiNei 2017年曾登上親子節目，如今長大蛻變美少女。（圖／翻攝自NeiNei IG）

網友們對於NeiNei的暴風成長感到相當驚訝，紛紛留言「長大了」、「太厲害了」、「好漂亮的手臂線條」、「哇，身材太好了二頭肌，真的和爸爸一樣健康運動身材好好自律努力」。對此，吳尊也用英文留言：「看看這肌肉…順帶一提，她的私人教練就是她老爸。」

▲NeiNei。（圖／翻攝自NeiNei IG）

▲NeiNei。（圖／翻攝自NeiNei IG）

▲NeiNei。（圖／翻攝自NeiNei IG）

▲NeiNei。（圖／翻攝自NeiNei IG）

▲NeiNei分享暑假點滴。（圖／翻攝自NeiNei IG）

