陸星Kid宣布退出《脫口秀》總決賽！　「疑似抄襲」登微博熱搜

記者劉宜庭／綜合報導

大陸知名脫口秀節目《脫口秀和Ta的朋友們》最新一季賽事已進入白熱化階段，不料在半決賽剛播出後，被視為奪冠熱門之一的選手Kid（李川）竟無預警宣布退出總決賽，引發譁然。他坦承，為總決賽準備的部分內容，與另一位演員孫書恆的段子高度相似，為以示對原創的尊重，決定放棄比賽資格；節目組也發文表示，尊重Kid的決定。

▲Kid退出《脫口秀和Ta的朋友們》總決賽。（圖／翻攝自微博／《脫口秀和Ta的朋友們》）



Kid在半決賽播出後，透過個人社群平台發布長文，證實將退出總決賽。他解釋，自己在總決賽的部分內容，與演員孫書恆在直播中的內容出現了類似。他首先聲明自己並未觀看過孫書恆的直播，但確實是在對方之後，創作出相似的內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Kid強調：「如果我的內容播出，對於先創作者和節目比賽而言有失公允，也不符合觀眾對脫口秀的期待，作為脫口秀演員，尊重原創是我們共同的堅持。」基於此原則，在與節目組商議後，他決定放棄總決賽成績，提前結束今年的比賽。

▲「Kid疑似抄襲」登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）



對此，《脫口秀和Ta的朋友們》節目組也發出官方聲明，表示選擇尊重Kid的態度和決定，並感謝他這一季帶來的精彩表演。節目組坦言：「雖然這個決定對於總決賽的完整性來說是一個遺憾，但就行業的原創意識而言，大家都更想選擇做對的事情。」並承諾未來將繼續加強原創機制。

Kid也向粉絲透露，未來半年將暫停比賽，把所有精力用於創作和在開放麥（Open Mic）打磨段子。他同時不忘為節目宣傳，稱今年的總決賽是他錄過最好看的一屆，朋友們的表現都超級精彩，值得期待。

【節目組聲明全文】

經過商議，我們選擇尊重Kid的態度和決定，也很感謝Kid這一季帶來的精彩表演。雖然這個決定對於總決賽的完整性來說是一個遺憾，但就行業的原創意識而言，大家都更想選擇做對的事情。守護原創是脫口秀朋友們的共同堅持，未來我們也將繼續加強原創機制，呈現更好的節目內容。

【Kid全文】

半決賽播完了，實話實說，這種純觀察去年嘗試過一次但效果一般，導致今年上臺前一直心裡沒底，但很幸運帶著現場的觀眾進入了我眼中的世界，開心。



說正事兒。



總決賽錄完也有一段時間了，想和大家同步一個事兒：我會退出總決賽，和其他朋友們一起作為觀賽者出現。



原因是我在總決賽的部分內容和孫書恆直播中的內容出現了類似。首先聲明我並沒有觀看孫書恆的直播，但確實在他之後創作了比較相似的內容，如果我的內容播出，對於先創作者和節目比賽而言有失公允，也不符合觀眾對脫口秀的期待，作為脫口秀演員，尊重原創是我們共同的堅持。所以和節目組商議後，我決定放棄總決賽的成績，提前結束我今年的比賽。



今年我一直在嘗試轉型，想要從述說我眼中的自己，變成述說我眼中的世界。也可能是年紀還沒到，也可能是自己也沒想明白，離我想要的效果還有些距離，但我很認可自己這個改變，也收到了很多陌生網友的正向反饋，讓我覺得這事兒還是挺有意義的。所以未來半年，我打算到處跑跑走走看看，把所有精力用於創作和開放麥打磨。



和大家劇透一下，今年的總決賽是我錄過最好看的總決賽，朋友們表現得都超級精彩，值得大家期待。



今年就到這啦！開放麥見朋友們！

