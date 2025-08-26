42歲陳妍希離婚半年回春！「變回沈佳宜」美照被讚：剛出道的感覺

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希於2月18日宣布與大陸男星陳曉離婚，恢復單身半年來狀態越來越回春！她昨日（25）在社群平台更新近況，曬出為雜誌拍攝的美照，完全看不出實際年齡42歲，更令網友讚嘆「好有剛出道時的感覺，沈佳宜」。

▲陳妍希離婚半年顏值回春。（圖／翻攝自微博）

陳妍希在2011年電影《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角，被封為「國民初戀」。她隨後前進大陸發展，經歷結婚生子、結束婚姻重新出發，一舉一動仍受到外界關注，最新曝光的照片中，她身穿一襲溫柔的奶茶色針織上衣，搭配白色長裙，妝容乾淨淡雅，整體造型簡約卻充滿高級感，散發出成熟女性的優雅與恬淡氣質。

此外，42歲的陳妍希，無論是膚質或體態都維持得相當完美，絲毫不見歲月痕跡，也讓人想起她先前參加歐陽娣娣生日派對時，與相差21歲的對方同框也毫無違和感。

▲陳妍希看不出實際年齡。（圖／翻攝自微博）

網友見陳妍希曬新照，輪番驚呼「好真實的美」、「好有剛出道時的感覺，沈佳宜」、「怎麽仿佛看到了十年前的你」。更有不少粉絲在她離婚恢單後暖心喊話：「妍希的生活越來越充實了，加油未來皆是花路」，一面倒地支持她揮別過去、自信地展開人生的嶄新篇章。