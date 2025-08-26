佐藤健升格當導演！欽點i-dle薇娟當女主《玻璃之心》永遠前夜MV藏彩蛋

文／妞新聞

Netflix日劇《玻璃之心》根據若木未生的音樂名作改編，不僅由男神「佐藤健」擔任男主角兼製作人，華麗演出陣容及幕後音樂製作卡司，也叫人眼睛為之一亮。如今，佐藤健的身份再進化，除升格成為導演親自執導劇中歌曲〈永遠前夜〉的MV之外，更力邀i-dle的「薇娟（MIYEON）」飾演女主角！

▲佐藤健首度挑戰導演一職。（圖／IG@takeruxxsato）

在繼劇中樂團TENBLANK的名曲〈旋律と結晶〉釋出MV後，同樣由RADWIMPS主唱野田洋次郎操刀的抒情歌曲〈永遠前夜〉也在影迷們的期待下正式公開MV。作為《玻璃之心》的象徵性歌曲，佐藤健首度挑戰導演一職，從企劃發想、選角、拍攝，再到剪輯都親自參與，多方位的超強實力再次讓人甘拜下風。

▲〈永遠前夜〉MV由i-dle薇娟飾演女主角。（圖／Youtube／佐藤 健 / Satoh Takeru，下同）



本次MV特別邀請韓國女團i-dle的成員薇娟，以及新生代演員醍醐虎汰朗合作演出，兩人共同詮釋因某件事而分道揚鑣的男女。內容除以過去的回憶片段、失意徬徨的場景構成，還能看到薇娟穿上制服的模樣，向大家展現她以往少見的全新風貌。

根據佐藤健在IG直播中的分享，這支MV刻意使用iPhone來拍攝，尤其是回憶的片段。而針對現代的場景，則是使用攝影機來錄製，藉此強調兩個時間軸的對比。

此外，在MV裡更能驚見「藤谷直季」及「西條朱音」的身影。佐藤健也透露，劇情設定其實就是在《玻璃之心》故事結束的數年之後。宛如一段小小的番外篇，也讓影迷們心滿意足。

