他創業失敗潦倒...金曲歌后「超狂暖舉」曝光！助攻谷底大翻身

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人廖偉志近日朝聖張秀卿演唱會，也有感而發在社群平台分享彼此數十年來的深厚音樂情誼，他回憶當年27歲，人生正值低潮時，幸獲恩師黃建銘提攜，才有機會為張秀卿寫歌，經典作品〈冷冷的棉被〉就此誕生，開啟兩人的音樂篇章。

多年後，廖偉志創業遭逢挫敗，正努力重返音樂圈，他與某唱片公司老闆會面時，竟奇蹟重逢張秀卿，張秀卿一句：「你怎麼在這裡？」隨即向老闆力薦他擔任下一張專輯製作人，助他事業翻身，成為他東山再起的關鍵轉捩點。

而〈辣妹駕到〉的誕生更充滿傳奇色彩，廖偉志透露，此曲原是為謝金燕量身打造，不料張秀卿挑歌時一眼相中，堅定直言：「我要這首！」此曲不僅成為張秀卿繼〈車站〉後的代表作，更紅遍KTV與海外，連年輕族群也爭相點唱，意外開創電音搖滾市場。

張秀卿在演唱會上重新演繹〈辣妹駕到〉與〈春花望露水〉時，全場氣氛隨之沸騰，觀眾有人隨歌起舞，有人不禁濕了眼眶，讓廖偉志瞬間回想起當年創作緣起。他在社群平台動情告白：「這些真實的故事，比我的歌還要有力量。」

廖偉志在文章中寫道，一生中最重要的三位貴人就是黃建銘老師、曾合作的唱片公司及金曲歌后張秀卿，是他們讓自己的人生精彩，才華得以施展，如今他已成立自己的音樂品牌，推出《今夜再相見》專輯，栽培出有「小江蕙」美譽的歌手余秀娟，但他每每回想往事，心中仍是滿滿感謝。