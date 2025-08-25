他創業失敗潦倒...金曲歌后「超狂暖舉」曝光！助攻谷底大翻身

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉
七夕祕法！水喝對方法「遇強大貴人」
范冰冰遭封殺7年！大馬獲頒勳章
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

金鍾國 吳宗憲 呂頌賢 圭賢 王陽明 鄭人碩 蔡振南 范姜彥豐

他創業失敗潦倒...張秀卿「超狂暖舉」曝光！助攻谷底大翻身

▲▼廖偉志感謝貴人張秀卿。（圖／翻攝自臉書）

▲廖偉志感謝貴人張秀卿。（圖／翻攝自臉書）

記者翁子涵／台北報導

資深音樂人廖偉志近日朝聖張秀卿演唱會，也有感而發在社群平台分享彼此數十年來的深厚音樂情誼，他回憶當年27歲，人生正值低潮時，幸獲恩師黃建銘提攜，才有機會為張秀卿寫歌，經典作品〈冷冷的棉被〉就此誕生，開啟兩人的音樂篇章。

▲▼廖偉志和張秀卿有著珍貴情誼。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼廖偉志和張秀卿有著珍貴情誼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼廖偉志感謝貴人張秀卿。（圖／翻攝自臉書）

多年後，廖偉志創業遭逢挫敗，正努力重返音樂圈，他與某唱片公司老闆會面時，竟奇蹟重逢張秀卿，張秀卿一句：「你怎麼在這裡？」隨即向老闆力薦他擔任下一張專輯製作人，助他事業翻身，成為他東山再起的關鍵轉捩點。

而〈辣妹駕到〉的誕生更充滿傳奇色彩，廖偉志透露，此曲原是為謝金燕量身打造，不料張秀卿挑歌時一眼相中，堅定直言：「我要這首！」此曲不僅成為張秀卿繼〈車站〉後的代表作，更紅遍KTV與海外，連年輕族群也爭相點唱，意外開創電音搖滾市場。

張秀卿在演唱會上重新演繹〈辣妹駕到〉與〈春花望露水〉時，全場氣氛隨之沸騰，觀眾有人隨歌起舞，有人不禁濕了眼眶，讓廖偉志瞬間回想起當年創作緣起。他在社群平台動情告白：「這些真實的故事，比我的歌還要有力量。」

廖偉志在文章中寫道，一生中最重要的三位貴人就是黃建銘老師、曾合作的唱片公司及金曲歌后張秀卿，是他們讓自己的人生精彩，才華得以施展，如今他已成立自己的音樂品牌，推出《今夜再相見》專輯，栽培出有「小江蕙」美譽的歌手余秀娟，但他每每回想往事，心中仍是滿滿感謝。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

廖偉志張秀卿

推薦閱讀

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

13小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

8/24 14:24

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

6小時前

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

20小時前

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

9小時前

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

7小時前

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

7小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

5小時前

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

23小時前

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

13小時前

熱門影音

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看

曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看
Melody開課教英文　You know～Try it！

Melody開課教英文　You know～Try it！
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」
米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢
藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

看更多

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

《叫小賀》女星結婚1年升格當媽！　曝老公同框寶寶甜蜜對望照

35分鐘前10

米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」　認發文前猶豫：動保界太複雜

56分鐘前0

4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

1小時前0

他創業失敗潦倒...金曲歌后「超狂暖舉」曝光！助攻谷底大翻身

1小時前0

千年貓妖愛上捉妖天師！田曦薇《子夜歸》嫁給許凱　台灣Disney+獨家熱播中

2小時前20

165反詐騙專線如何作業？靠51員警「一年攔阻3.79億詐款」　血淚內幕曝光

2小時前0

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

2小時前0

BALLISTIK BOYZ全員超會撩！　「可以交換LINE嗎？」台粉暴動

2小時前0

獨家專訪／許凱為《子夜歸》練出「凹凸胸肌」　露面自爆：上癮了

2小時前0

不只小男友！　魏如萱「新歡」身份曝光...公開甜揪吃地瓜球

讀者迴響

熱門新聞

  1. 欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」
    13小時前2822
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00181
  3. 《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言
    8/24 14:2461
  4. 賓賓突癱軟暈倒「送醫畫面曝光
    6小時前2633
  5. 《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝
    20小時前62
  6. 許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」
    9小時前41
  7. 陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！　9點聲明反擊「還原痛心內幕」：我們沒忘記
    7小時前1210
  8. 男偶像遭粉絲強拽嘴對嘴親！事發全程被拍下　粉絲看到怒了
    7小時前145
  9. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  10. 艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路
    5小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合