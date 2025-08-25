蔡依林被拍「9點半還沒到家」！現身澳門原因曝 網笑：今晚不能早睡了

記者潘慧中／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）日前透露保養祕訣就是每天晚上9點半就上床睡覺，引發全網討論。有趣的是，她24日為了出席騰訊音樂娛樂盛典，晚上10點多還在典禮現場，讓不少網友笑說：「今晚不能早睡了。」

▲蔡依林晚上9點多還在頒獎典禮現場。（圖／翻攝自微博）



蔡依林24日現身澳門參加騰訊音樂娛樂盛典，上台領獎時，已經晚上9點多，致詞完還被男主持人笑虧「希望這個點還沒到Jolin的睡眠時間」，逗得網友哈哈大笑，紛紛留言說「其實快了！9點半快到了」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男主持人忍不住笑虧蔡依林。（圖／翻攝自微博）



雖然已經領完獎，蔡依林還等到10點半才再度登場，帶來長達近半小時的壓軸演出，一連飆唱《日不落》、《倒帶》、《美人計》、《Play我呸》、《Pleasure》、《Fish Love》、《Pillow》和《DIY》8首歌，直接把表演舞台升格成演唱會等級！

▲▼蔡依林等到10點半才出場表演。（圖／翻攝自微博）



事實上，蔡依林現在都晚上9點半睡覺的原因，其實是美麗的意外。她剛開始是為了從美國回台後要調時差，才會連續好幾天晚上9點就睡，結果起床照鏡子被自己驚艷到，「我超漂亮」，讓她決定延續這個習慣，並固定9點半就睡覺。