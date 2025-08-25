台八惡女形象反轉「市場叫賣杏仁茶」　被婆媽圍觀…還收代言邀請

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》播出後受到歡迎，不僅岳虹與陳珮騏母女對峙火花十足，劇中接地氣的「市場掛」更成為觀眾熱議焦點。飾演「市場囡仔」的李睿紳從小在菜市場長大，大喇喇的造型搭配超接地氣的說話方式讓許多網友相當有共鳴。

▲陳小菁、李睿紳在《百味人生》多在市場拍戲。（圖／三立提供）

而陳小菁更徹底拋開以往的貴婦、惡女螢幕形象，化身杏仁茶攤販，在路邊叫賣，十足「市場婆媽」的模樣，讓觀眾眼睛一亮，也更加期待後續發展。

陳小菁這次徹底跳脫以往的螢幕形象，在劇中化身市場賣杏仁茶的攤販，她笑說這才是最貼近自己真實生活的樣貌。多年來，她常被安排飾演商場女強人或壞女人，這次卻過足戲癮，因為「市場女性正是台灣女性的縮影，樸實、勤儉、大嗓門卻心地善良。」她打趣表示「以前是劈里啪啦一長串台詞罵人，現在是劈里啪啦一長串台詞在市場叫賣！」

對此，陳小菁以前上戲要踩高跟鞋、戴耳環展現氣勢，動不動談的是「億元生意」；現在穿的是拖鞋、圍裙，斤斤計較的是「幾毛錢的菜價」。由於平日她最愛逛傳統市場，親手做菜給家人小孩，因此演來特別得心應手。

市場裡婆婆媽媽關心菜價、比對肉的新鮮度、閒話家常，甚至八卦話題，都是陳小菁揣摩角色的最佳素材。有次拍攝結束還沒卸妝，就有婆婆媽媽真的跑來向她買杏仁茶，甚至還意外收到杏仁茶攤商的代言邀請。

同樣「市場掛」的李睿紳，也大突破自己過去「高富帥」的戲路，這回穿梭在菜市場與小吃店之間，還為角色特地接髮。他笑說「以前角色都光鮮亮麗，這次想挑戰完全不同的風格，讓觀眾看到另一面的我。」為了更貼近角色，他利用空檔健身、曬太陽，調整自己的狀態，努力讓自己更像「市場長大的孩子」。

不過外景拍攝也十分辛苦，近期氣溫動輒飆破38度，有次從早拍到下午，竟發現攤位上的蔬菜熱到快熟了，讓李睿紳直呼「當市場小孩真的不容易！」

市場裡的婆媽們對拍攝充滿好奇，常常圍觀，還熱情稱讚李睿紳「比電視上更帥」，他笑說「那是我電視裡有多醜？有時候婆媽一群圍過來，根本不用再找臨演了！」這次陳小菁與李睿紳的合作，也讓彼此留下深刻印象。陳小菁讚他敬業又有默契，不過也打趣抱怨「就是身高太高，對戲一場下來脖子好痠！」兩人前所未有的角色挑戰，擦出新鮮火花，直呼演來「超級過癮」。