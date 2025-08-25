《黑澀會》女星「違法進平溪鐵軌錄影」！畫面曝　急道歉：很多人不知道

記者潘慧中／綜合報導

鄭靚歆從《我愛黑澀會》出道，因參加《全明星運動會4》的出色表現備受矚目。感情方面，她2023年與德國女友Aky結婚後，不時會分享家庭生活。沒想到，最近因為在一段影片中，和老婆在平溪鐵軌上錄影的舉動引發爭議，她得知後也立刻道歉了。

▲鄭靚歆和老婆進平溪鐵軌錄影。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）



畫面中，可以看到鄭靚歆和老婆帶著毛小孩，一起驅車前往平溪後，在鐵軌上牽手自拍影片，還有放貓咪出來在鐵軌附近走走。未料，影片上傳不久後，馬上有網友提醒她，在平溪車站鐵軌上錄影是違法行為。

▲鄭靚歆還有帶毛小孩出遊。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）



對此，鄭靚歆馬上浮出水面發聲，「我為此向大家道歉，也請大家不要模仿」，並以自身經歷再次叮嚀大家，「依《鐵路法》第57條第2項及第70條第1項，違規可罰1萬～5萬元。」

▲鄭靚歆針對違法行為致歉。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）



鄭靚歆解釋，因為有很多人在平溪的鐵軌上拍照、放天燈，她和老婆才不知道在那邊錄影是違法行為，「很多人可能像我們一樣不知道這件事，希望藉由這個提醒大家多注意！」