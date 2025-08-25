遭酸靠另一半買房！林萱瑜怒反擊「我很努力賺錢」…公開婚前財力

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星林萱瑜與Junior（韓宜邦）新婚剛滿1年，共同投入新劇《百味人生》演出。兩人自去年登記結婚後，一同購入中古屋，目前正在裝潢中，預計年底可以入住，不料日前在分享新家進度，卻引來酸民留言攻擊，忍無可忍發文反擊！

▲林萱瑜與Junior共同買屋，現正裝潢中。（圖／翻攝自臉書）

林萱瑜貼出新家裝潢的照片，寫道：「最近的興趣就是有空就來新家看一看，然後就會更努力工作？新家裝潢進度50%。」不料遭酸民留言「不要再炫富了，房子還不是靠另一半才買得起」，被質疑靠自己能力購屋。她忍不住火大反擊，質問：「妳是不是很怕自己沒存在感，好努力辦帳號來留言，難道我在沒另一半前本來自己就有一間房子還要告訴妳嗎？」她隨後發文感嘆，自己努力工作卻被惡意貶低，「為什麼一定要有另一半才買的起房？現在真的很多女生不需要靠另一半耶！我純粹就是不爽妳貶低我的存在價值與能力！拜託！我很努力在賺錢的！！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林萱瑜曬新家裝潢照，引來酸民留言，為此主動反擊了。（圖／翻攝自臉書）

老公Junior留言安慰林萱瑜：「老婆啊～～不要理牠了。無間道裡面有句台詞說得很好：『你見過有人進殯儀館跟屍體握手的嗎？』So…why so serious?（何必這麼認真呢）」而老公先前透露，有特定酸民疑似不斷換帳號針對林萱瑜，讓他也看不下去出面護妻。林萱瑜在反擊後，發現對方帳號疑似已被大量檢舉後消失。她坦言：「我沒有意圖讓大家公審她，但我不甘心自己證明自己卻被惡意低毀。」她同時表示會學著「把眼睛遮住無視惡意」，並感謝觀眾對新角色的喜愛。