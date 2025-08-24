ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！
水瓶座有好運！12星座最新運勢
CORTIS 16歲成員「帥到登熱版」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊宗緯 吳宗憲 謝震廷 范姜 許凱 趙晴 王識賢 林采緹

胡瓜對戰拳王「才打一下就受不了」！　求饒認輸：午餐要被打出來了

記者孟育民／台北報導

民視周日晚上八點《綜藝大集合》日前來到桃園龜山的威天宮，這次製作單位請來亞洲新科拳王來到現場，原本是郭忠祐要介紹拳王出來的，殊不知胡瓜突然搶了拳王的腰帶掛在自己的腰上，並且隨著音樂頂著他的肚子突然走出來，看著藝人們傻眼的模樣，旁邊的觀眾早已捧腹大笑，胡瓜最後甚至還被推出對打，不過最後秒投降，讓全場笑翻。

▲▼胡瓜跟拳王對打。（圖／民視提供）

▲胡瓜跟拳王對打。（圖／民視提供）

胡瓜的鬧劇還沒結束，他先是搶了一條拳王的腰帶放在脖子上，表示自己腰痛、脖子痛，所以需要護腰、護脖，讓原本要介紹拳王的郭忠祐失笑到不行，馬上跟胡瓜介紹這位拳王的來頭，對方甚至還是有備而來的，原本囂張至極的胡瓜害怕的問說：「他來揍我的嗎？」，只好馬上把拳王腰帶還回去，拳王與他的團隊也帶來了一場拳擊表演賽，讓現場震撼不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼胡瓜跟拳王對打。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜超無厘頭行為逗樂在場人。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜跟拳王對打。（圖／民視提供）

在訪問的過程中，籃籃與阿翔突然發現現場有一個專業的護具，兩個人默契十足的就往胡瓜身上套，儘管胡瓜默默的在掙扎，但阿翔與籃籃根本不管，直接幫胡瓜把護具全部都穿得好好的，還替他戴上了拳擊手套，胡瓜也只能硬著頭皮跟拳王打一場。

胡瓜在開始之前，先讓拳王打他一拳看看感受一下力量，結果這一拳下去讓胡瓜大叫了一聲，讓全場哄堂大笑了一番，在「安全」的體驗之後，胡瓜最後只好跟對方投降，尷尬的說：「我中午吃的麵包都要被打出來了。」這場拳擊體驗從驚險變成了胡瓜的「慘烈回憶」。

▲▼胡瓜跟拳王對打。（圖／民視提供）

▲胡瓜負荷不了投降。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

胡瓜綜藝大集合

推薦閱讀

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

17小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

10小時前

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

1小時前

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

12小時前

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

10小時前

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

7小時前

沈玉琳病倒前畫面曝光！　「失聲無力強撐主持」網心疼：明顯不舒服

沈玉琳病倒前畫面曝光！　「失聲無力強撐主持」網心疼：明顯不舒服

5小時前

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

13小時前

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

9小時前

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

7小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【豔陽高照狂曬】韓國瑜自嘲腦袋像「茶葉蛋」！　投票前笑：生意很清淡

即時新聞

剛剛
剛剛
45分鐘前0

樂團芒果醬苦熬4年！　終於登「壓軸主舞台」嗨喊：爽啦

1小時前10

胡瓜對戰拳王「才打一下就受不了」！　求饒認輸：午餐要被打出來了

1小時前90

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

1小時前0

鄭中基前妻離婚現況曝光！好友曝「已經恢復不少」：她很堅強

2小時前0

張信哲出拳對打金鐘視帝！　「超狂劇本」曝光嗨喊：也太特別

2小時前0

捲入「文化挪用」、政治爭議中！碧昂絲保持沉默　事業現況曝

3小時前23

范姜彥豐屢傳婚變粿粿！MV導演1句話疑說溜嘴　曝好友「心情低落」

3小時前30

虞書欣捲霸凌爭議！「御用替身」力挺曝她私下真實面：貼心且充滿能量

3小時前1

女星「肋骨骨折」卻遭批賣慘！　公開診斷書暫停活動

4小時前24

養兒防老已經是都市傳說！《孤獨S又怎樣》10金句太寫實：只想一個人過

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00161
  2. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    17小時前2440
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻
    10小時前2210
  5. 快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了
    1小時前18
  6. 沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土…爆笑對話破千萬朝聖
    12小時前6
  7. 俐蓁「想抱久一點」范姜彥豐留言惹議
    10小時前266
  8. 向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」
    7小時前41
  9. 沈玉琳強撐錄影…病倒前畫面曝光
    5小時前1815
  10. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    13小時前2833
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合