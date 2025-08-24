胡瓜對戰拳王「才打一下就受不了」！　求饒認輸：午餐要被打出來了

記者孟育民／台北報導

民視周日晚上八點《綜藝大集合》日前來到桃園龜山的威天宮，這次製作單位請來亞洲新科拳王來到現場，原本是郭忠祐要介紹拳王出來的，殊不知胡瓜突然搶了拳王的腰帶掛在自己的腰上，並且隨著音樂頂著他的肚子突然走出來，看著藝人們傻眼的模樣，旁邊的觀眾早已捧腹大笑，胡瓜最後甚至還被推出對打，不過最後秒投降，讓全場笑翻。

▲胡瓜跟拳王對打。（圖／民視提供）

胡瓜的鬧劇還沒結束，他先是搶了一條拳王的腰帶放在脖子上，表示自己腰痛、脖子痛，所以需要護腰、護脖，讓原本要介紹拳王的郭忠祐失笑到不行，馬上跟胡瓜介紹這位拳王的來頭，對方甚至還是有備而來的，原本囂張至極的胡瓜害怕的問說：「他來揍我的嗎？」，只好馬上把拳王腰帶還回去，拳王與他的團隊也帶來了一場拳擊表演賽，讓現場震撼不已。

▲▼胡瓜超無厘頭行為逗樂在場人。（圖／民視提供）

在訪問的過程中，籃籃與阿翔突然發現現場有一個專業的護具，兩個人默契十足的就往胡瓜身上套，儘管胡瓜默默的在掙扎，但阿翔與籃籃根本不管，直接幫胡瓜把護具全部都穿得好好的，還替他戴上了拳擊手套，胡瓜也只能硬著頭皮跟拳王打一場。

胡瓜在開始之前，先讓拳王打他一拳看看感受一下力量，結果這一拳下去讓胡瓜大叫了一聲，讓全場哄堂大笑了一番，在「安全」的體驗之後，胡瓜最後只好跟對方投降，尷尬的說：「我中午吃的麵包都要被打出來了。」這場拳擊體驗從驚險變成了胡瓜的「慘烈回憶」。

▲胡瓜負荷不了投降。（圖／民視提供）