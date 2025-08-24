唐玲5年前罹癌「以為只是壓力大」嘆藝人沒安全感：生病才學會放鬆

記者張筱涵／綜合報導

女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌第四期，歷經8次化療並切除三分之二胃，2022年再度復發，癌細胞轉移至子宮與卵巢，再次接受手術。她23日於社群平台發文，回顧抗癌心路歷程，感性分享：「直到我生病，直到我開始治療，我才慢慢學會如何鬆開繃緊的心。」

▲唐玲。（圖／翻攝自FACEBOOK／唐玲Linh Linh）



唐玲坦言，在確診癌症前，人生打擊接二連三，「生命中重要的人與事通通失去，我甚至忘了多久沒有從心底笑出來。但我仍然在工作，仍然在服務，一旦站上舞台或面對人群，就自動戴上那張習慣的面具。」她提到，當時常覺得「胸口緊繃氣息沉重」，中醫診斷是「鬱結」，雖然依言吃藥調理3個月，卻「始終看不見任何效果」，即便做健檢時腫瘤指數仍在安全範圍，卻依舊精神低落，誤以為只是演藝工作的壓力所致。

唐玲感嘆：「因為藝人的命運沒有安全感，沒有保障沒有退休金。作品能不能被看見，收視率好不好，全要看老天是否賞口飯吃。所有人都說壓力不能太大，可我真的不知道什麼叫沒有壓力，不知道什麼才叫放鬆，那又是什麼樣的境界。」

直到罹癌並接受治療後，她才意識到心靈出口的重要，「我才慢慢學會如何鬆開繃緊的心，慢慢明白身心靈需要出口，需要找到適當排解壓力的方式。健康不只是身體的檢查數字，更在乎心能不能自在呼吸。」

最後，唐玲以充滿力量的文字總結：「學會放鬆調節身心靈平衡，就是給自己重生機會。因為生命的裂縫讓我看見光，而放鬆就是迎向光的入口。」