孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！
水瓶座有好運！12星座最新運勢
CORTIS 16歲成員「帥到登熱版」！
才剛開完演唱會…張秀卿爆「已和小12歲嫩尪分房半年」！

記者蔡琛儀／台南報導

金曲歌后張秀卿出道45年，昨（23日）在台南舉辦首場個唱「辣妹駕到」演唱會，演出圓滿達陣。她會後透露籌備演唱會這半年來幾乎心力交瘁，不僅精心安排曲目與邀約嘉賓，還狠心減重12公斤，過程數度想放棄，但想到是生涯處女個唱，仍咬牙撐下去。

▲▼ 張秀卿演唱會慶功 。（圖／名人演藝事業提供）

▲▼ 張秀卿演唱會幕後最大推手就是老公王國贊 。（圖／名人演藝事業提供）

▲▼ 張秀卿演唱會慶功 。（圖／名人演藝事業提供）

慶功宴上，演唱會的幕後推手、老公王國贊現身獻吻比讚，張秀卿感謝老公為幫自己圓夢不辭辛勞，總在低潮時給予安慰與力量，她透露為專心準備演唱會，夫妻倆甚至分房半年，「每每聽到老公的腳步聲，我就趕忙的鎖住房門，半年來我們過著有名無實的夫妻生活，而今演唱會完成，壓力解除，我們可要積極的多多運動啦！」小倆口計畫飛峇里島享受兩人世界，「要好好的補修恩愛學分啦，我已詔告好友們：這陣子拜託請勿打擾！」

她打趣表示原本對唱跳舞曲信心滿滿，還想挑戰「取代蔡依林」，結果發現難度太高只能作罷。昨晚不僅有好友吳宗憲、蔡小虎、王彩樺等同台力挺，台下更座無虛席，讓她一度差點淚崩，直呼：「永遠記在心裡感恩！」最感動的是與吳宗憲的合體演出，兩人同為第六屆金曲最佳男女歌手，舞台上默契十足、笑果滿滿，她也感性致謝憲哥多年來的照顧與支持。

▲▼ 張秀卿演唱會慶功 。（圖／名人演藝事業提供）

▲ 張秀卿演唱會慶功，眾多好友包括葉諾帆（左起）、王彩樺、謝金晶都來慶祝（圖／名人演藝事業提供）

展望未來，張秀卿笑說第二站要看粉絲敲碗呼聲最高的城市再決定，「不過在那之前，要先跟老公好好放鬆充飽電，再出發，敬請期待！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張秀卿

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

