才剛開完演唱會…張秀卿爆「已和小12歲嫩尪分房半年」！

記者蔡琛儀／台南報導

金曲歌后張秀卿出道45年，昨（23日）在台南舉辦首場個唱「辣妹駕到」演唱會，演出圓滿達陣。她會後透露籌備演唱會這半年來幾乎心力交瘁，不僅精心安排曲目與邀約嘉賓，還狠心減重12公斤，過程數度想放棄，但想到是生涯處女個唱，仍咬牙撐下去。

▲▼ 張秀卿演唱會幕後最大推手就是老公王國贊 。（圖／名人演藝事業提供）

慶功宴上，演唱會的幕後推手、老公王國贊現身獻吻比讚，張秀卿感謝老公為幫自己圓夢不辭辛勞，總在低潮時給予安慰與力量，她透露為專心準備演唱會，夫妻倆甚至分房半年，「每每聽到老公的腳步聲，我就趕忙的鎖住房門，半年來我們過著有名無實的夫妻生活，而今演唱會完成，壓力解除，我們可要積極的多多運動啦！」小倆口計畫飛峇里島享受兩人世界，「要好好的補修恩愛學分啦，我已詔告好友們：這陣子拜託請勿打擾！」

她打趣表示原本對唱跳舞曲信心滿滿，還想挑戰「取代蔡依林」，結果發現難度太高只能作罷。昨晚不僅有好友吳宗憲、蔡小虎、王彩樺等同台力挺，台下更座無虛席，讓她一度差點淚崩，直呼：「永遠記在心裡感恩！」最感動的是與吳宗憲的合體演出，兩人同為第六屆金曲最佳男女歌手，舞台上默契十足、笑果滿滿，她也感性致謝憲哥多年來的照顧與支持。

▲ 張秀卿演唱會慶功，眾多好友包括葉諾帆（左起）、王彩樺、謝金晶都來慶祝（圖／名人演藝事業提供）

展望未來，張秀卿笑說第二站要看粉絲敲碗呼聲最高的城市再決定，「不過在那之前，要先跟老公好好放鬆充飽電，再出發，敬請期待！」