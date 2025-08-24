ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

日本第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）決賽昨日（23）舉行決賽，沖繩尚學高校以3比1擊敗西東京代表日大三高，為學校奪下史上第一座夏季甲子園全國冠軍。而這是沖繩自2010年以來，相隔15年又有高中在夏季甲子園奪冠，球員開心地要把甲子園的土帶回家，這一幕破千萬觀看！

▲▼沖繩尚學甲子園奪冠！球員掛著勝利笑容在球場上挖土。（圖／翻攝自X）

▲沖繩尚學甲子園奪冠！球員開心地在球場上挖土。（圖／翻攝自X）

沖繩尚學史上第一次甲子園奪冠，球員此刻帶著勝利的笑容，排成一整排跪在地上正在蒐集甲子園球場上的土，脖子上的獎牌還金光閃閃。根據曝光影片，球員輪番邊笑邊說「我們冠軍啦」、「這是日本第一的土啊」、「我要把這個灑在宜野座的公園」、「那我要灑在宜野灣的公民會館」。這段對話被日網笑讚「很沖繩」，影片超過1440萬觀看數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而甲子園比賽是日本夏季盛事之一，根據以往慣例，輸掉比賽的隊伍，會在離開甲子園前含淚收集板凳前的砂土。而沖繩尚學一路贏到最後，他們則是一邊沉浸在勝利的狂喜，一邊與隊友笑著收集砂土。

沖繩尚學打到夏季甲子園冠軍，令台灣民眾聯想到電影《KANO》描述1931年嘉義農林棒球隊打進夏季甲子園亞軍的感人過程，沖繩昨日全島沸騰，全民觀賽紛紛關店回家，出現街頭空無一人的罕見景象，大批民眾到商場大電視下同步看球賽轉播，熱鬧場面令人動容。

▲▼沖繩尚學甲子園奪冠，令台灣民眾聯想到電影《KANO》。（圖／翻攝自網路）

▲沖繩尚學甲子園奪冠，令台灣民眾聯想到電影《KANO》。（圖／翻攝自網路）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

沖繩沖繩尚學

推薦閱讀

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

5小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

13小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

9小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

15小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

20小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

8小時前

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

1小時前

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

10小時前

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

9小時前

白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

白沙屯媽祖進香…路邊阿姨包緊緊發茶葉蛋　一看才知是金鐘影后！

8/20 15:34

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

獨／《角頭》擊敗《鬼滅》奪冠！《角2》卻「消失串流平台」　監製親解內幕

14小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

13歲愛犬胃癌離世！米可白收「真毛擬真公仔」秒落淚：是我的錢錢

17分鐘前0

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

30分鐘前2

8月24日星座運勢／天秤座進入熱戀期　處女財運結果不如預期

1小時前1022

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

5小時前734

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

8小時前63

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

9小時前50

王瑞霞「這八點檔男星唱情歌都不看我」！ 黃文星急解釋真的有

9小時前30

《小城故事》客語版問世！鍾鎮濤剪長髮扮客家仔　李烈曝：其實比較喜歡譚詠麟

9小時前1515

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

9小時前96

林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」一側身曲線看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    5小時前1434
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    13小時前161
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！
    9小時前3015
  5. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    15小時前223
  6. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    20小時前189
  7. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    8小時前123
  8. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    1小時前2021
  9. 王識賢坦承《家後》原是寫給他送給江蕙
    10小時前12
  10. 林采緹濕身解放比基尼！　「布料快包不住」
    9小時前186
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合