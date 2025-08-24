沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

日本第107屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）決賽昨日（23）舉行決賽，沖繩尚學高校以3比1擊敗西東京代表日大三高，為學校奪下史上第一座夏季甲子園全國冠軍。而這是沖繩自2010年以來，相隔15年又有高中在夏季甲子園奪冠，球員開心地要把甲子園的土帶回家，這一幕破千萬觀看！

▲沖繩尚學甲子園奪冠！球員開心地在球場上挖土。（圖／翻攝自X）

沖繩尚學史上第一次甲子園奪冠，球員此刻帶著勝利的笑容，排成一整排跪在地上正在蒐集甲子園球場上的土，脖子上的獎牌還金光閃閃。根據曝光影片，球員輪番邊笑邊說「我們冠軍啦」、「這是日本第一的土啊」、「我要把這個灑在宜野座的公園」、「那我要灑在宜野灣的公民會館」。這段對話被日網笑讚「很沖繩」，影片超過1440萬觀看數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而甲子園比賽是日本夏季盛事之一，根據以往慣例，輸掉比賽的隊伍，會在離開甲子園前含淚收集板凳前的砂土。而沖繩尚學一路贏到最後，他們則是一邊沉浸在勝利的狂喜，一邊與隊友笑著收集砂土。

沖繩尚學打到夏季甲子園冠軍，令台灣民眾聯想到電影《KANO》描述1931年嘉義農林棒球隊打進夏季甲子園亞軍的感人過程，沖繩昨日全島沸騰，全民觀賽紛紛關店回家，出現街頭空無一人的罕見景象，大批民眾到商場大電視下同步看球賽轉播，熱鬧場面令人動容。

▲沖繩尚學甲子園奪冠，令台灣民眾聯想到電影《KANO》。（圖／翻攝自網路）