不只Energy！蕭秉治雄蛋嗨獻「5重驚喜」...粉一看激動爆叫

蕭秉治相隔10年，今（23日）晚再度攻高雄巨蛋熱鬧舉辦《活著Alive》演唱會，吸引上萬粉絲朝聖，從台北小巨蛋到高雄巨蛋已距離8個月，寵粉的他準備了五重驚喜給歌迷，包括邀請Energy擔任驚喜嘉賓，唱到〈想悄悄住進你的靈魂〉時，特製「總會有一個人讓你相信童話」、「接住你每一個脆弱的時刻」歌詞紙花，作為獻給歌迷暖心小語，他也首唱寫給歌迷的〈在有你的星球〉，感謝歌迷一路以來的支持，成為他的星光，最後更請來鼓鼓助陣DJ秀，氣氛嗨炸。

蕭秉治今晚演出繼請來Energy助陣，演唱會驚喜不斷，鼓鼓接著出場展開最炸的DJ秀，氣氛嗨翻，蕭秉治和鼓鼓站上100米大型X型延伸舞台，大唱《天機》、《SUMMER》，炸翻高雄巨蛋，再掀起高潮，延續派對氛圍，鼓鼓也喊話：「喊話未來GX開唱你們也都要來！」

鼓鼓接著說：「今天來其實有一個任務，讓你保留你的喉嚨。」蕭秉治一聽作勢笑說：「好，那我先下台了。」鼓鼓則表示歌迷都是蕭秉治的傳聲筒，他一連拋話要粉絲回答：「如果蕭秉治未來想退居幕後，就定居高雄好不好？」台下嗨回：「好！」蕭秉治也繼續帶來《感覺犯》、《不按牌理出牌》、《射手》等歌，邀全場萬名歌迷共舞，再次炒High現場氣氛。

在安可橋段，蕭秉治安排了多首獻給歌迷的歌曲，首唱《完人》專輯裡的《在有你的星球》、《Thank You》灑下蕭秉治、豬血糕Q版紙花，感謝歌迷一路陪伴，《在有你的星球》是他新專輯中寫給歌迷的歌曲，副歌有一句「you’re the star」是形容歌迷在他眼中就是一顆顆的閃耀星星，帶給他無限可能，今晚的萬顆星星照亮著他，歌迷也準備驚喜應援，排字「520」對蕭秉治示愛，令他感動不已。

