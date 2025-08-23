Energy現身助陣掀暴動！　蕭秉治見「粉絲1舉動」大吃醋...直球對決

▲蕭秉治邀請Energy助陣當嘉賓。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭秉治相隔10年，今（23日）晚再度攻高雄巨蛋盛大舉辦《活著Alive》演唱會，這次他準備多重驚喜，不僅特製歌詞紙花，作為獻給歌迷暖心小語，唱到他創作的《分合》時，Energy驚喜從他背後升起加入合唱，瞬間引爆全場震耳欲聾的尖叫聲，原來先前他在小巨蛋演出時，Energy在台下力挺後也深受感動，自薦可以擔任高雄巨蛋演唱會嘉賓，Energy也說到做到現身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭秉治演唱多首經典歌。（圖／相信音樂提供）



唱完《分合》後，蕭秉治突然吃味地點名台前2位粉絲：「這兩位女孩剛從頭到尾滑手機、不站起來，看到你們來就超激動！」讓Energy哭笑不得，他們也特別感謝蕭秉治為他們創作金曲《分合》、《多個朋友》、《馬上去》，更表示：「不過有一個遺憾，就是沒有跟他一起跳《馬上去》。」

接著Energy力拱蕭秉治嗨跳《馬上去》，不過還沒搭配音樂，蕭秉治就求饒：「沒關係這樣就好了！」Toro笑虧：「整場這part讓他最緊張！」Toro更打趣爆料：「我們剛升上來之前，就在想要講什麼，既然蕭秉治是I人俱樂部，如果我們都不講話，看他會怎樣。」接著瞬間靜默，蕭秉治急忙向粉絲說：「給我點尖叫聲！」機智化解難題。

而送蕭秉治下台換裝後，Energy也打趣「反客為主」高喊：「下半場換我們，門關好，一個都不准走！」現場也掀起熱烈歡呼，他們寵粉ㄧ口氣演唱《多個朋友》、《微笑先生》，讓粉絲陶醉不已，Toro笑說：「我們去五月天唱都是兩首歌，因為蕭秉治寫給我們三首歌，有來有回嘛！」

