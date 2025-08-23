吳宗憲無酬力挺張秀卿...突放話：我要搞死她　王彩樺嚇到摀他嘴

記者蔡琛儀／台南報導

金曲歌后張秀卿入行45年的首次個唱「張秀卿 辣妹駕到演唱會」今（23日）週六晚間在大臺南會展中心登場，為了迎接嘉賓吳宗憲到來，張秀卿在台上換衣服一半，在台上的王彩樺突然拿出一條阿嬤大內褲，「王國贊（張秀卿老公）在哪，來領內褲啦，你老婆的！」讓張秀卿頻頻求饒，只見穿著水藍色的皺褶波浪薄紗的她，側面彷彿能直接看到屁股，性感指數破表，吳宗憲卻說：「你們這邊怎麼有海鮮壞掉的味道？」王彩樺才說張秀卿沒穿內褲，笑翻眾人。

▲▼張秀卿演唱會，嘉賓王彩樺、吳宗憲。（圖／名人演藝事業提供）

接著吳宗憲又自爆跟「AI教父」黃仁勳是差了一條街的鄰居，「反正我今天沒賺錢，就把她（張秀卿）搞死！」立馬被王彩樺摀住嘴巴；由於台南市長黃偉哲提早離席，吳宗憲趁機虧：「我們剛剛唱的第一首歌很不禮貌，不該唱那首，台南可以唱〈屋頂〉嗎？」拿先前台南遭遇颱風災情導致屋損的事虧黃偉哲，「這個是我們胸口永遠的痛。」

張秀卿則爆料，以前年輕時吳宗憲還在主持校園場，「我那時好清純，他就說：『秀卿，這麼遠要不要送你一程？』我說沒關係我自己坐計程車就好，公車也可以，我一直一直拒絕他，但我現在後悔了。」吳宗憲笑說：「還用說。」張秀卿接話：「不然今天Sandy就是我女兒！」又讓吳宗憲直喊：「阿彌托佛，請賜死，我見到王彩樺跟張秀卿第一天，就決定要跟她們當一輩子朋友。」現場宛如大型秀場現場，相當搞笑。

除了吳宗憲，今晚還有台語歌王蔡小虎、王彩樺、陳隨意、許志豪、楊哲與吳俊宏等，不只創紀錄請了7位嘉賓，台下圈內好友更是擠爆，台語歌后龍千玉率領豪記唱片同門歌手林姍、向蕙玲、謝金晶、陳思安、七郎、唐儷、謝宜君、林良歡、蕭玉芬、葉諾帆、林琇琪、鄔兆邦、沈建豪與柯俊傑等力挺。

▲▼張秀卿演唱會，嘉賓陳隨意、楊哲、許志豪、吳俊宏。（圖／名人演藝事業提供）



同時還有演藝圈好友綜藝大姐大于美人、葉璦菱、蔡秋鳳、王瑞霞、荒山亮、劉家榮、李明洋、周韋杰、陳孟賢、吳申梅、李子森、杜忻恬、蔡義德、妞妞、廖偉志、余秀娟、豬哥亮愛子謝順福以及張秀卿的恩師林垂立等都齊聚台下祝賀支持。此外，Selina的爸媽也化身粉絲現身朝聖。

▲張秀卿開唱，于美人、龍千玉、蔡秋鳳、蔡義德等人到場。（圖／名人演藝事業提供）